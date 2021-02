EGA reivindica los 23 años de historia eólica de la planta de As Somozas

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) resalto la “extraordinaria aportación” de la amenazada de cierre hoy planta de Siemens Gamesa en As Somozas durante los últimos 23 años. La fábrica de palas y componentes eólicos fundada en 1997 favoreció un “importante desarrollo económico” en la comarca de Ferrolterra-Eume-Ortegal, incluso en los años de parón en el sector en España y Galicia gracias a la exportación a China, EE.UU., Egipto y países de la UE. Desde EGA reivindica un pacto social por la energía eólica que impulse a esta factoría y al resto de la capacitada industria gallega del ramo.

Destaca la patronal del viento en la comunidad “la gran capacitación del capital humano, cualificación del personal que permitió a muchos trabajar fuera de Galicia y España”. EGA añade que la transición energética es un marco de oportunidades para que, ya con su actividad actual o con otras relacionadas, el sector eólico continúe actuando como “motor de desarrollo económico e industrial” en esas comarcas.

“Para que As Somozas y el resto del sector en Galicia pueda aprovechar esta oportunidad que ofrece la transición energética, con relevantes fondos públicos comprometidos por la UE, es necesaria una decidida voluntad de actuación conjunta de todas las fuerzas políticas, empresariales y sociales de nuestra comunidad a favor de la energía eólica”, destacan en un comunicado de prensa. “No olvidemos que el desarrollo eólico en los años noventa es el origen de la creación y asentamiento en el país de plantas como la de As Somozas y otras”, explican. Alegan que Xunta de Galicia y Gobierno de España están realizando una fuerte apuesta por las energías renovables en general y por la eólica en particular, pero que este camino debe ser recorrido “todos juntos, de ahí que reivindiquemos un pacto social por la energía eólica”.

Actualmente, detalla EGA, Galicia posee alrededor de un centenar de empresas vinculadas al sector eólico, que generan más de siete mil empleos. Explican que las compañías promotoras abonan 118 millones de euros anuales a las Administraciones públicas en concepto de impuestos, mientras que pagan 11 millones a los propietarios por el arrendamiento de los terrenos donde están instalados los parques. En los últimos doce anos la producción de energía eólica gallega evitó la emisión a la atmósfera de unos ochenta millones de toneladas de CO2 o gases de efecto invernadero, concluyen.