Eixo de futuro

O Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular é unha asociación de cooperación de municipios urbanos, actualmente integrada por 39 cidades de Galicia e do Norte de Portugal e que leva desenvolvido un produtivo traballo de estímulo á cooperación transfronteiriza , sendo incluso unha das principais referencias a nivel da UE. Ó longo dos seus 28 anos de historia, a composición do Eixo Atlántico sufriu modificacións puntuais –froito dos cambios nas prioridades de diferentes liderados municipais– pero o sentido xeral foi sempre de crecemento, como o demostran as catro novas admisións que se formalizarán en 2021, nas que se inclúen as cidades portuguesas de Gondomar e Amarante, a galega de Ponteareas e a Deputación de Ourense.

Dende o punto de vista programático, o Eixo sempre se declarou como unha estrutura representativa deste extenso territorio que compón a Eurorrexión, tanto na interlocución coas estruturas de goberno europea, nacionais e rexionais, como na promoción de accións de colaboración entre os seus membros. Do deporte á cultura, do medio ambiente ó turismo, das infraestruturas ás políticas inmateriais, o Eixo acumula un amplo programa de iniciativas, estudos e propostas públicas, marcadas polo coñecemento profundo da realidade que representa, polo espírito innovador e pola capacidade de mobilizar diferentes socios.

Nesta mesma senda, con atención ós desafíos resultantes da pandemia, con especial impacto nas dinámicas urbanas, o Eixo Atlántico organizou o pasado mes de setembro a primeira Conferencia de Alcaldes, en Pontevedra, nun acto que contou tamén coa contribución de varios especialistas de alto nivel , como o ex comisario europeo Carlos Moedas.

No documento que sintetiza as principais conclusións deste encontro, presentado na semana pasada, o Eixo reclama unha maior valorización do papel das cidades, o estímulo ós procesos de sondaxes ós cidadáns, un novo modelo de gobernanza que respecte o principio da subsidiariedade entre os varios niveis da Administración e que comparta os recursos dispoñibles nas dotacións financeiras europeas.

Só así será posible promover unha recuperación económica máis rápida, cidades máis verdes, máis dixitais e intelixentes, máis unidas e con mellor calidade de vida. Este é o camiño do cal o Eixo Atlántico quere continuar a formar parte, contando coa colaboración de todos, e apoiando incondicionalmente a todos aqueles que pugnen tamén polo desenvolvemento pleno da Eurorrexión e pola xusta materialización das súas aspiracións.