El abogado del Estado advierte que recuperar Meirás va a llevar tiempo

“Recuperar el pazo de Meirás tardará algún tiempo”, advierte Javier Suárez, jefe de la Abogacía del Estado en Galicia. Lo declaró ayer tras reunirse con el delegado de Gobierno, Javier Losada, al que le explicó algunos detalles de la sentencia de la magistrada Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Coruña. Ésta ordenó a los familiares de Franco la devolución del inmueble al patrimonio público.

Ello se debe al recurso que presentarán los abogados de los descendientes en los próximos veinte días, y que tendrá que ser resuelto por la Audiencia Provincial de A Coruña. Pero una vez se tome conocimiento del mismo “no es una cosa que se vaya a resolver definitivamente en unos meses, tardará algún tiempo”, precisó Suárez. Hay que recordar que una vez falle la segunda instancia, aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Además los herederos de Franco, mientras no haya una “ejecución definitiva o provisional” de la sentencia podrían continuar pasando estancias en el edificio y su finca colindante. El Abogado del Estado añadió que está estudiando los 390 folios de una sentencia importante “por el valor simbólico que tiene esa propiedad y la dimensión histórica”, y que no ahora no se valoró pedir su ejecución. Por lo que ha visto comentó que es “muy contundente” y está “sólidamente argumentada”.

En cuanto a si sirve como precedente para presentar otras demandas como la devolución de la casa Cornide, expresó que “puede haber aspectos de esta sentencia que parece que dejan abierta esa vía”, pero matizó: “Cada asunto tiene sus peculiaridades”. Hay que recordar que este edificio de la Cidade Vella era propiedad del Concello herculino y acabó, mediante una peculiar subasta, en manos de la esposa de Franco.

REACCIONES POLÍTICAS. El delegado del Gobierno opinó que el fallo judicial es una “victoria de la democracia y del Estado de Derecho”. “Se ve que la Ley de Memoria Histórica se está cumpliendo”, comentó Losada quien elogió el “trabajo muy duro y muy intenso”, de la Abogacía del Estado, junto al “apoyo de historiadores, de colectivos que han trabajado desde el punto de vista de fundamentación de los datos para articular una buena demanda”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó la resolución como “un triunfo” ligado a “estudiar jurídicamente” la situación para que el Estado de Derecho pueda actuar “con rigor”. Dijo que “una edificación que era de Galicia, lo lógico es que siga siendo gallega”, y felicitó a los portavoces del Parlamento por impulsar la “reivindicación política” del pazo, y al abogado del Estado por su excelente trabajo.

Durante la investidura, también los portavoces del BNG, Ana Pontón, y del PSOE, Gonzalo Caballero, mostraron su alegría por el fallo.

En la página 20, entrevista a Manuel Monge, miembro fundador de la Comisión da memoria histórica coruñesa.