El acuerdo de las cuotas pesqueras tendrá en Galicia un impacto de 16 millones de euros

La Xunta ya le ha puesto cifra al impacto que tendrá en la economía gallega el recorte de las cuotas de pesca acordadas esta semana en el Consejo de Ministro de Pesca de la Unión Europea: 16 millones de euros. La cifra, que dio este jueves la directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, en comisión parlamenentaria, refleja las consecuencias previstas en el conjunto de actividades vinculadas con el sector marítimo-pesquero gallego. De alguna manera, explicó, los recortes en los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas en el Cantábrico Noroeste y en augas de Francia repercutirán en 84 de las 81 ramas de actividad económica existentes a la comunidad. Rodríguez lamentó que esos 16 millones, que no incluyen lo que pueda suceder en las aguas compartidas con el Reino Unido, se sumarán a los 26 estimados ya en las rebajas de las posibilidades de pesca establecidas en 2020 para este año.

La directora xeral detalló que la incidencia directa del acuerdo en la flota pesquera gallega asciende a cerca de de siete millones de euros, el equivalente a los ingresos que dejará de recibir por la primera venta de las toneladas de captura que se pierden. Galicia, recordo, concentra el 63% del impacto de las reducciones en los caladeros del Cantábrico Noroeste, entre las que se incluyen el descenso del 8% en la merluza de aguas ibéricas, la caída del 19 % en la bacaladilla o los recortes del 7% en la caballa y del 5% en el lenguado.

En cuanto a las repercusiones desde el punto de vista laboral, Rodríguez señaló que el acuerdo de TAC y cuotas pone en riesgo cerca de 60 empleos y 2,4 millones de euros en salarios de las tripulaciones, que dejarían de ser percibidos por los marineros. De hecho, el impacto medio por tripulante a consecuencia de ese ajuste ascendería a 282 euros en su remuneración anual, una cuantía que habría que añadir a los más de 1.700 euros perdidos de media con las rebajas de cuotas aplicadas ya en este 2021.

La representante de la Consellería del Mar también cuantificó la incidencia indirecta sobre los bienes y servicios proveídos a los barcos, que cifró en unos 2,8 millones de euros incluyendo los gastos de abastecimiento de combustible, hielo, víveres y servicios de reparación o administrativos, entre otros.

Los resultados alcanzados en el acuerdo sobre los TAC y cuotas para 2022, dijo en la Comisión 8ª del Parlamento la directora xeral, don escasos y muy limitados, pues en la mayoría de los casos únicamente se lograron suavizar algunas propuestas iniciales de recortes o la estabilidad en las cuotas de otros recursos complementarios o accesorios. De los 17 stocks sobre los que ya se establecieron las posibilidades de pesca -el resto son compartidos con el Reino Unido- solo suben en cuatro mientras que se mantienen estables en cinco y bajan en ocho.

El resultado global de las cuotas cerradas para el Cantábrico Noroeste en 2022 supone un descenso de más del 3% con respecto a 2021, por lo que el Ejecutivo gallego considera negativo el acuerdo alcanzado. Entre los pocos aspectos positivos a destacar, remarcó Mercedes Rodríguez, estarían la mejora en el caso del jurel -que pasó de una propuesta inicial de recorte de las cuotas del 16% la una subida del 12%- y el menor recorte de la merluza en aguas ibéricas -del 8%, frente al -18% inicial-.

A estas mejoras, sostuvo, contribuyeron los informes elaborados entre la Xunta, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el sector para hacer llegar a las instituciones europeas el impacto socioeconómico que tendrían las propuestas de lance de las posibilidades de captura en especies como la merluza, el jurel o el rape. Esos estudios fueron entregados a la delegación española en la negociación, integrada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno andaluz en representación de las comunidades autónomas.

Por otra parte, la representante del Ejecutivo gallego lamentó que, tras tantas horas de negociación –fue el Consejo de Ministros de Pesca de la UE más largo de los últimos años–, no se alcanzaran mejoras de mayor calado y que la Comisión Europea no fuera sensible a la situación actual de alerta sanitaria, en la que el sector pesquero fue declarado esencial y trabajó a destajo para abastecer de alimentos de calidad a la ciudadanía a pesar de que en algunas ocasiones no era rentable. Además, desaprobó que en la fijación de las posibilidades de pesca no haya un equilibrio entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales, como debería ser de acuerdo con la política pesquería común (PPC).

Ante esta situación, concluyó Mercedes Rodríguez, Galicia seguirá trabajando de la mano del sector con el objetivo de que pueda mantener su actividad y demostrar a las autoridades europeas que la pesca tiene futuro y que la flota gallega la practica de manera responsable y respetuosa con los recursos. De hecho, finalizó, ese buen hacer permitió que la mayoría de los caladeros en los que faenan los buques gallegos se encuentren en rendimiento máximo sostenible ( RMS), el nivel óptimo de capturas que se puede extraer de una población sin afectar al recurso. Redacción