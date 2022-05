El alcalde de Ourense empuja a una sindicalista con un megáfono y alega que estaba "impidiendo una agresión acústica"

En un audio remitido a los medios, el alcalde ha explicado que la actuación fue "en defensa propia" y que la sindicalista "liberada, que ni siquiera trabaja en esa empresa", "se metió en su espacio" de forma "exaltada" con el megáfono "vociferando", por lo que temió que se produjese "una agresión acústica" que le provocase "la ruptura del tímpano". "Quería que dijese lo que ella quería y al no hacerlo se metió en mi espacio acosándome físicamente", ha dicho el regidor municipal, que ha excusado la acción como "una reacción instintiva". "Si hubiese tenido un par de segundos más para pensar igual hubiese hecho otra cosa, pero en el momento vi una amenaza de una agresión acústica que me podía romper el tímpano, dejar sordo o tener una pérdida auditiva permanente y le di un empujón", ha relatado Pérez Jácome. Con todo, ha afirmado que fue "en defensa propia", y ha insistido en la posibilidad de "una agresión acústica" porque "no se puede meter un megáfono en el oído de una persona". Además, afirmó que conoce a personas que "se quedaron sordas de este modo, en piquetes de huelga".

DISCULPA Y REACCIONES. Por parte de Comisiones Obreras han exigido una disculpa del regidor hacia su compañera tras tachar la situación de "falta de respeto y mala educación", pero el alcalde ha esgrimido que "no le debe" una disculpa a la manifestante porque él "solo se protegió". A quien sí le ha pedido disculpas es a la ciudadanía por "situaciones así, que son contingencias como alcalde o incidentes". Tras lo sucedido, el socio de gobierno de Jácome, el Partido Popular, ha manifestado que la reacción del regidor municipal ha sido "desproporcionada" y que "nada la justifica", para aseverar que "no comparten en absoluto las formas". También han trasladado su "total respeto por la acción sindical en todos sus ámbitos" y han emplazado al alcalde a pedir perdón "como primer paso fundamental de respuesta por sus actos".

Mientras la oposición ha pedido que el PP no mantenga a Jácome más tiempo al frente de la alcaldía y que el regidor dimita de forma inmediata. Así lo han solicitado PSOE y BNG. Para los nacionalistas "es hora de que el PP asuma su responsabilidad" y "retire a Jácome de la Alcaldía" porque lo sucedido este martes "supera todos los límites y contribuye más a la degradación de la imagen de Ourense".

En esta misma línea, se ha mostrado el Partido Socialista, la formación condena "rotundamente la agresión del alcalde" y exige que el PP "deje de amparar ese tipo de actitudes violentas e impropias de la máxima autoridad de la ciudad", para exigir "la dimisión inmediata del alcalde". Los socialistas consideran que Pérez Jácome "no está a la altura del cargo" de la Alcaldía de la tercera ciudad de Galicia y exigen que el Partido Popular manifieste públicamente "si va a seguir manteniéndolo como alcalde después de esta agresión física".

Además, tanto la ejecutiva municipal del partido como la ejecutiva provincial, reclaman que el titular de la Xunta en funciones y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente provincial, Manuel Baltar, "dejen de apoyar" al regidor y que "tomen las medidas necesarias para apartarlo de la alcaldía" después de una actitud que consideran "violenta, machista y misógina". Por su parte, el portavoz de Ciudadanos ha pedido que el PP "impida que la ciudad de Ourense sea noticia a nivel nacional porque un alcalde agrede a una mujer en la Plaza Mayor". Así las cosas, Comisiones Obreras ha lamentado que "cada día que un personaje antidemocrático como Jácome" continúa ostentando un puesto público "es un desprestigio para las instituciones y para la ciudad" y ha avanzado que los servicios jurídicos del sindicato "valorarán las acciones que en derecho correspondan tras lo sucedido".