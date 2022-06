El alumnado gallego concurre a la ABAU sin asignaturas suspensas

A las 10.00 horas de la mañana de este martes arrancaron las pruebas de la ABAU, los exámenes que permiten el acceso a la Universidad y a los que están convocados 12.661 alumnos, trescientos estudiantes menos que la convocatoria de junio del año pasado.

Por primera vez desde que estalló la pandemia de la covid-19, los estudiantes pudieron acceder a las aulas sin mascarilla (es opcional), aunque manteniendo distancias, accesos diferenciados y preservando espacios aireados.

La principal novedad de esta convocatoria, y que parece no estar muy clara, es que los alumnos con una asignatura suspensa al acabar segundo de bachillerato pueden presentarse a la Selectividad si el claustro lo acuerda, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Un total de nueve comunidades autónomas decidieran ya aceptar suspensos en los alumnos que se presentaron a la selectividad el año pasado. Esfas fueron La Rioja, País Vasco, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias.

Para presentarse a la selectividad, tanto a la convocatoria ordinaria como a la extraordinaria, hay que disponer del título de bachiller y para ello, de acuerdo a la legislación, es necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. Excepcionalmente, explicaron en el Ministerio de Educación, el equipo docente puede decidir la obtención del título con una asignatura no superada, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: que el equipo considere que el alumnado ha alcanzado los objetivos; que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada que el alumno se haya presentado a todas las pruebas y que tenga una media en todas las materias igual o superior a 5. En Galicia, según la información facilitada por la CiUG, ninguno de los estudiantes que empezaron ayer la selectividad tienen alguna asignatura pendiente. Solo en la convocatoria extraordinaria se podría dar el caso de que concurriese alguno con una asignatura suspensa.

En 2020 y en 2021, debido a la situación excepcional provocada por la pandemia, las comunidades y el Ministerio acordaron flexibilizar los criterios de evaluación y de titulación y entre esas medidas propuestas está la de acceder a la selectividad con una materia suspensa.

Esa legislación, temporal y adoptada debido a la pandemia, queda ahora reemplazada por la norma ministerial Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la ESO, el Bachillerato y la FP en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional y en concreto en el artículo 22 se habla del Título de Bachiller.

más espacio entre alumnos Además de que este año es decisión del alumnado y del personal que colabora con las pruebas acudir a los exámenes de acceso a la universidad con la mascarilla, el otro cambio está centrado en la distribución de los estudiantes en las aulas disponibles para realizar las pruebas. Tanto en 2020 como en 2021, los participantes de los exámenes debían dejar tres espacios entre ellos y el siguiente compañero, por lo que la ocupación máxima era de un 25 % y, además, no podía superar los 50 alumnos por aula. En 2022 el espacio entre alumnos se reduce a un asiento, lo que implica que las aulas serán aprovechadas en la mitad de su capacidad total, sin límite de matriculados. Los vigilantes se distribuyen de la misma manera: un vocal para aulas con menos de 40 alumnos y dos para las clases que superen este número.

materia obligatorio Los materiales obligatorios, como en las últimas convocatorias, son los siguientes: etiquetas de los diferentes exámenes, documento de identificación (DNI, pasaporte, permiso de residencia, etc.), resguardo de matrícula y justificante de pago, bolígrafo o pluma de tinta imborrable azul o negra. Además, también podrán llevar, de forma voluntaria, gel desinfectante, pañuelos de usar y tirar y bebida, que debe ser agua o refresco en botellas transparentes sin etiquetar. El alumnado puede acudir a algunas pruebas con el siguiente instrumental específico: Diccionario latín/español o gallego para examen de Latín II, con apéndice gramatical, pero sin páginas de contenidos literarios; diccionario de griego/español o gallego para Griego II con apéndice gramatical. Pero no estará permitido ni cuadernos sueltos ni ningún diccionario que no sea original.

Sí estará permitido material de dibujo y pintura para Dibujo Técnico II y Diseño, y calculadora, sin capacidad de programación y capacidad gráfica, para Matemáticas.