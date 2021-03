El asalto a la propiedad privada

La Ley de Recuperación de Terras se está urdiendo basada en la usurpación de la propiedad privada rural, sin contemplar pago, sin expropiación formal, arrebatándosela por medios burocráticos a sus legítimos dueños. Se alega “dueños desconocidos”, como pobre argumento. Si la Administración no conoce a los propietarios de tal parcela, no quiere decir que no existan. Desde luego, quien no puede acreditar de ninguna de las maneras tales propiedades es la propia Xunta. El nombre de “Ley de Recuperación” es en sí un eufemismo atrevido, ya que sólo se puede recuperar lo que se ha tenido y se perdió. No es aquí el caso. Debería llamarse “Ley de Apropiación”.

El Plan para arrebatar propiedades del rural viene de muchos años atrás. Entienden de ello importantes actores. El Consello Forestal, la patronal del Sector, Ence, el colectivo de Ingenieros de Montes, el Club Financiero Atlántico.... o se pronuncian a favor o callan y otorgan. La Consellería, en sus “medidas antiincendios” del año 2017, ya castiga, en las

nº 1, nº 5, nº 6, nº 7 y nº 8 a los que tengan sus fincas de monte a monte. Promete ser “implacable” con los propietarios que no las “limpien”. Amenaza con sanciones, desbroces subsidiarios y cargas económicas sobre tales parcelas. Todo el mundo parece estar de espaldas al ciudadano propietario y planean despojarlo de sus bienes, con la colaboración necesaria de la Consellería.

Nuestro rural está envejecido y debilitado, arrastrando una natalidad ínfima y sangrado por una emigración sorda de sus jóvenes, ignorada y letal. Los ancianos que quedan no tienen ya el empuje ni la fortaleza para defenderse de este ataque institucional. Dónde ya han fallecido, sus hijos y nietos, viviendo en ciudades, ni se enterarán de que sus legítimas propiedades hereditarias –producto de grandes sacrificios durante generaciones-- les van a ser despojadas por la Xunta, que las inscribirá a su nombre. Luego, el dueño real dispondría sólo de 5 años para intentar recuperarlas. Si no lo consigue, las habría perdido para siempre. Si esto no es un escándalo, díganme ustedes qué es.

Ante el descaro de este Plan, cabe preguntarse: ¿A nadie le importa? ¿Cuál es la opinión del cuerpo de juristas, de los Colegios de Abogados o de los Jueces? ¿Les parece bien? Y los Sindicatos, ¿tienen algo que decir? ¿Y los intelectuales? ¿Y la Oposición? ¿sabe de esto nuestro “Defensor do Pobo” y lo aprueba?

En la modorra habitual de Galicia, ahora además amordazada y agobiada con campañas de miedo extremas, parece que toda fechoría es posible. Se envalentonan con osadía los que quieren imponer normas de abuso. Las fuerzas vivas que amen a Galicia y que les importe la justicia y el futuro se han de pronunciar. En silencio, son inútiles.

La legitimación de un gobierno - y su ética- se basa en su utilidad a la sociedad, especialmente la garantía de las libertades y de la propiedad privada. El ataque de esta Ley incluye a las edificaciones en “estado de abandono o infrautilizadas”, con “propietario desconocido o ilocalizable”, todo a criterio de la propia Administración. Esta, pasará a sus manos todas esas propiedades. El dueño por derecho ha de intentar recuperarlas en el plazo dicho, o las perderá. Para colmo, esta Norma Legal se tramita por un sistema rápido, sin información ni exposición pública, impidiendo así la participación de agentes externos. Y se pervierte la finalidad de las leyes, que no ha de ser abolir, restringir o abusar, sino preservar y ampliar la libertad y la protección.

Preguntas finales: ¿Es decente y justa esta Ley de “Usurpación”? ¿Cumple la Administración aquí su obligación de servicio y protección al ciudadano? ¿Protege y ampara sus derechos y la propiedad privada? ¿Existe una Clase Política con interés en ayudar a Galicia y a los gallegos? Conteste Ud, lector, pero las respuestas parecen tristes.

Los votantes de esta mayoría absoluta y los gallegos todos, no tenemos más remedio que reclamar de esta Presidencia la paralización de esta apropiación, que raya el robo al más puro estilo de Dictadura Chavista. Con su aura de buen gestor, debe evitar este asalto, esta dehonra, en su brillante hoja política. En su posición, puede hacerlo. Ganaría él y los gallegos todos.