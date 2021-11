El AVE enlaza Ourense y Madrid, pero queda cojo aún en el interior de Galicia

Santiago. Con la vista puesta en los presupuestos generales del Estado para 2022, los nacionalistas gallegos ponen el foco un año más en el ferrocarril y, en este caso, en la demanda nuevamente de la implantación de un servicio de cercanías. El parlamentario en Cortes Néstor Rego reclama la puesta en marcha en las áreas metropolitanas del servicio de proximidad del que carece Galicia para el que reclama una partida de cien millones de euros.

“Non se entende que Galicia sexa un dos poucos territorios do Estado en que non existen servizos de proximidade; representa unha discriminación do noso país que non ten ningún tipo de xustificación e que é preciso corrixir canto antes”, destacó.

El diputado añade que la cantidad propuesta para la activación de este servicio es perfectamente asumible en el conjunto del Estado. é unha cuestión de vontade política, máis para Galicia é fundamental”, abundó sobre esta cuestión.

El servicio de cercanías es una modalidad de corta distancia con frecuencias para facilitar sobre todo el desplazamiento laboral entre la ciudad y la periferia. ecg