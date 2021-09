El Bloque demanda la creación de una comisión para investigar el vaciado de los embalses

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicitará la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para que se aclaren todos los detalles del vaciado masivo de los cuatro encoros de la cuenca de Miño-Sil. Además, culpó a la Xunta y al Gobierno central de ser “cómplices” de las eléctricas en este “atentado ecolóxico”, y señaló que el Ejecutivo gallego podría haber incurrido en “prevaricación” si decidió no actuar de forma preventiva pese a conocer las intenciones de Iberdrola de proceder al vaciado de cuatro embalses.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se desplazó hasta Viana do Bolo, en donde vio, en primera persona, el estado de uno de los cuatro embalses que ha sufrido este vaciado masivo, que los ha dejado en un volumen de ocupación que está muy por debajo del límite mínimo que deberían tener.

Allí lamentó ver que se sigue turbinando agua “para que as eléctricas gañen máis nesta estafa diaria”, y denunció la “inacción” del Gobierno central y la Xunta ante “un atentado ecolóxico”, permitiendo una forma de proceder que “vai en contra do funcionamento normal do sistema eléctrico”, en una actuación “con usura únicamente para seguir engordando o beneficio das eléctricas”.

Pontón cargó contra la “hipocrisía da Xunta”, al señalar que “tiña coñecemento” de las intenciones de Iberdrola y que, sin embargo, “leva dous meses cruzada de brazos, sen actuar”. Además, censuró que “intentou utilizar esto na súa confrontación estéril contra o Goberno”. Se refería a todos los reproches que, desde diferentes consellerías y representantes del PPdeG se han vertido en las últimas semanas contra la confederación Hidrográfica Miño-Sil, un organismo dependiente del estado, y que tiene, entre sus competencias, garantizar el correcto funcionamiento en los embalses de la cuenca.

Señaló que hay miles de gallegos “indignados”, viendo “como as eléctricas cometen atentado ecolóxico sen que se faga nada, coa complicidade da Xunta e do Goberno”. La líder nacionalista considera que “merece unha explicación” por parte de los responsables autonómicos.

Por todo esto, el BNG va a solicitar la creación de una comisión de investigación que dé respuesta a tres preguntas fundamentales. Por un lado, quieren saber “por qué a Xunta non actuou cando tiña coñecemento de dous correos” hace un par de meses por parte de Iberdrola.

Quieren que se detalle por qué “se está permitindo que estén baleirando os encoros danando o medio natural”. Y, por último, demandarán que la Xunta aclare los motivos que llevaron a “modificar a lei de penalizacións para baixar un 90% o importe das sancións”.

Pontón cree que esta serie de decisiones son solo “a punta do iceberg dun goberno que está ao servizo das eléctricas, dun Feijóo que vai de ganchete do lobby e en contra dos intereses de Galicia”.

HASTA EL FINAL. Prosiguió remarcando que la situación “é moi grave”, y que por eso “é necesario que o Parlamento investigue e vaia ate as últimas consecuencias”. Declaró esto antes de dejar caer la posibilidad de comportamientos irregulares en la Administración. “Se a Xunta tiña coñecemento e non actuou, poderíamos estar ante un suposto caso de prevaricación, traballando para beneficiar ás eléctricas en contra da lei, do medioambiente, e de Galicia”, indicó.

Así, concluyó declarando que lo sucedido “merece explicacións” y agregó que “xa está ben que as eléctricas gobernen en contra dos intereses da maioría social e que manden máis que os gobernos que democráticamente eliximos”.