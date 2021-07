El Bloque pide a Feijóo que deje los argumentos de Génova y defienda a Galicia en la Conferencia de Presidentes

La Conferencia de Presidentes será una cita en la que se traten “asuntos de relevancia”, pero en el Bloque Nacionalista Galego admiten no tener “nin a máis remota idea” de qué es lo que va a defender Alberto Núñez Feijóo. La viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, cargó contra el presidente de la Xunta, al que acusó de estar más pendiente de exhibir “os argumentos qye mandan dende Génova” que de defender “os intereses dos galegos”.

Aseveró que “Galicia non se defende como fai Feijoo repetindo o argumento que lle mandan dende Génova, nin laiándose, nin perdéndose en cuestións de forma que fan que se esqueza do esencial. Galicia deféndese con propostas concretas en sanidade pública, xestión dos fondos, un novo modelo de financiamento e un trato de ti a ti, cunha relación bilateral entre Xunta e Estado para abordar cuestións que están pendentes dende hai moito tempo.

“A menos de 24 horas, non temos nin idea, non sabemos nada de nada da posición que vai defender o presidente”, lamentó Rodil, que agregó que, hasta el momento, lo único que se ha visto es a Feijóo “repetindo o argumentario que lle mandan dende Génova”. Señaló que el dirigente autonómico está “emperrechado en perderse en cuestión da forma, en vez de centrarse no fondo, nos asuntos importantes que deben tratarse nesa reunión”.

La nacionalista se refería a las críticas de Feijóo sobre el tiempo que tendrá de intervención, y le animó a centrarse menos en esa cuestión, y más en “por enriba da mesa temas para defender os intereses de Galicia”. “Non temos nin a máis remota idea, ao contrario do que están facendo otros presidentes, como o lehendakari Urkullu, que xa consegiu unha reunión bilateral e más transferencias fiscais para seguir reforzando a soberanía económica de Euskadi”, contrapuso Rodil. Insistió en que Feijóo “está perdido, cronómetro en man, mirando o tempo que lle vai tocar falar, pero sen ter nin idea do que vai dicir”.

Los fondos Next Generation centrarán buena parte de ese debate. Sobre este particular, la viceportavoz del BNG manifestó que es importante que Galicia “reciba todos os cartos necesarios para financiar a recuperación económica e os retos que hai por diante”. En este punto, criticó que el mandatario gallego se dedique “a queixarse, o que mellor se lle da”, e ironizó con las críticas del conservador sobre la falta de transparencia del Gobierno central, al recordar que en el Parlamento “non temos información oficial da posición da Xunta neste asunto e sobre cales son as propostas para recibir os fondos europeos”. “O único que ten a Cámara é propaganda”, agregó, antes de zanjar afirmando que “para falta de transparencia, a súa”.

CUATRO EJES. Rodil articuló en cuatro bloques los asuntos que, desde el Bloque, creen que debería llevar Feijóo a la Conferencia de este viernes. En primer lugar, desde el punto de vista sanitario, y con la atención puesta en la pandemia, “garantir que a vacina chega a toda a poboación”. Considera que esta quinta oleada “non se resolve criminalizando á mocidade, senón poñendo os recursos materiais e necesarios para poder fortalecer á sanidade pública, especialmente á Atención Primaria”.

Sobre este particular, indicó que “agora que está aprobado o teito de gasto, é urxente reforzar á sanidade deste país”, algo que “debe estar reflectido nas contas públicas”.

Por otro lado, y en referencia a la gestión de los NextGen, reiteró que la posición del BNG “é clara”, y que debe pasar por una “xestión directa”. “Cando Madrid decide, Galicia sempre sae perdendo”, advirtió. Unos fondos que, a su juicio, habrá que trasladar “á economía real, ás pemes, autónomos e traballadores dos sectores máis impactados pola pandemia”. Así, avisó de que “se estes cartos acaban en mans dun pequeno puñado de empresas multinacionais, será unha oportunidade perdida e unha gran estafa para os galegos”. Entiende que “teñen que servir para financiar un novo modelo económico, verde e sustentable, baseado na ciencia e na investigación”.

Además, apuntó que se debe hablar de “un novo modelo de financiamento”, para que “o Estado deixe de facer caixa en Galicia”, que permita “ter a chave dos cartos” y una gestión enfocada a las prioridades gallegas. El modelo actual, “caducado dende 2014”, requiere una vuelta de tuerca porque “é discriminatorio, e fai perder a Galicia centos de millóns de euros”.

Por último, reclamó la creación de una “comisión bilateral Xunta-Estado, para negociar cuestións pendentes en transferencias” y tener “unha relación de ti a ti”.