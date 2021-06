El Bloque pone en marcha su caballo de batalla contra la tarifa eléctrica

El Bloque Nacionalista Galego irá con todo y contra todos para defender a los gallegos tras la entrada en vigor de la nueva tarifa eléctrica. “O BNG vai facer da defensa do dereito a unha factura baixa un cabalo de batalla porque é unha cuestión clave para o futuro”, declaró su portavoz nacional, Ana Pontón, en A Coruña, donde los nacionalistas comenzaron una campaña de recogida de firmas contra el encarecimiento del recibo.

A lo largo de la última semana, la tensión ha aumentado en Galicia en materia eléctrica con varios frentes, en los que el Bloque se presenta como martillo pilón contra el Gobierno central, por lo que se refiere a la nueva tarifa, y al de la Xunta de Galicia, por el modelo eólico de la comunidad.

A Coruña es la primera ciudad por la que han parado los nacionalistas para recoger firmas de la población en contra del nuevo recibo, por tramos, que según ha sostenido en diferentes comparecencias la líder de la oposición clama al cielo y dificulta la conciliación.

En esta ocasión, aseguró que no se puede estar “de brazos cruzados”, porque este nuevo recibo “vai afectar ás familias que xa están asifixiadas nesta crise e ás pemes, e única e exclusivamente beneficia ao lobby eléctrico”.

Una medida que Pontón no comparte en ningún caso, pero que “é máis escandalosa, unha aberración, en Galicia, que é produtora excedentaria de electricidade”. Además, agregó que “se está programando unha invasión eólica, no que vai gañar o lobby eléctrico e vai perder Galicias”. “Non temos ningunha medida compensatoria, e os galegos temos dereito a ter unha factura máis baixa e acabar co espolio enerxético”, recalcó.

La portavoz nacional denunció que “un goberno que se di o máis progresista da historia continúe coa senda dos gobernos do Partido Popular, que están ao servizo das eléctricas e non con políticas para as maiorías sociais”.

Pontón insistió en que “hai alternativas para baixar o prezo”, que pasan por la implantación de una tarifa eléctrica gallega y una rebaja del precio del IVA, de modo que se trate la energía “como un ben público cuxos beneficios hai que socializar”. Además, reclamó que se prohiban los cortes de luz a quienes no pueden pagarla, “porque é un ben básico”. “Os dereitos das persoas teñen que estar por riba dos dereitos das empresas”, declaró.

En esta crisis, es momento, según la dirigente nacionalista, de pensar en una reconstrucción de Galicia, que “ten un ben, a enerxía do futuro, a producción da a electricidade”. Y por eso, afirmó que “rebaixar o prezo é o maior incentivo para que se instalen empresas, xeneren traballo e haxa oportunidades”.