El Bloque propone un cambio radical en el modelo de residencias

Santiago. Los nacionalistas gallegos están preocupados por el modelo de residencias de mayores y en esta línea tienen intención de presentar en el Parlamento do Hórreo una propuesta para aplicar un “cambio radical” en el mismo a favor de que “sean de gestión íntegramente pública” en las ciudades.

Así lo explicó este lunes la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, en declaraciones a los medios a las puertas de la residencia privada DomusVi de San Lázaro en Santiago de Compostela, donde incidió en revertir las plazas privadas para que, una vez venzan con los contratos con las actuales empresas, pasen a ser de titularidad pública.

“Somos realistas y sabemos que no es posible revertir el actual modelo de un día para otro, pero que haya mucho trabajo por delante, no significa que no se pueda hacer y una de la enseñanzas de la pandemia y que no se puede dejar el cuidado de las personas mayores ni en manos de empresas que buscan el lucro, ni en manos de entidades caritativas”, subrayó la líder del BNG.

Del mismo modo lamentó que la Xunta de Galicia no haya “aprendido nada” durante la pandemia y continúe defendiendo la “privatización” de este sector, pese a que la crisis sanitaria puso de manifiesto las “deficiencias del modelo de residencias”.

“no es cuestión de negocio ni de caridad”. A su juicio es urgente cambiar un modelo que actualmente se sustenta en el “negocio puro y duro” o de “caridad asistencial”, ya que las residencias están controladas por fondos de capital que operan desde paraísos fiscales o están controladas por entidades vinculadas a la Iglesia católica, reprochó.

“Este es el modelo en la Galicia del siglo XXI”, reiteró Ana Pontón, subrayando que su formación quiere cambiar esta cuestión porque no aprueba hacer de la vejez una cuestión de “negocio puro y duro ni de caridad”, por considerar que el cuidado de las personas mayores debe ser un servicio público.

En este sentido, la portavoz nacional del BNG pidió respaldo para las peticiones de los nacionalistas porque sería “inmoral” que después de lo sucedido en la pandemia se siga con este modelo o se lleven a cabo “simples cambios cosméticos” efe