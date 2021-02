El Bloque propone un centro en As Pontes para almacenar energía

fondos europeos La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó en Ferrol el proyecto Xerar Futuro Galiza Next, que contempla una inversión de 14.380 millones de euros de los fondos europeos Next Generation durante los próximos diez años para “cambiar el modelo energético y productivo”.

Entre estas propuestas se incluye un “centro para la competitividad y la I+D+i y el almacenamiento de energía”, cuyo emplazamiento estaría en As Pontes (A Coruña) y que contaría “con una inversión de 100 millones de euros”. “La capacidad para almacenar energía es una cuestión clave para el futuro, para abordar las descarbonización y una transición energética justa”, explicó. Otra de las propuestas es convertir a la comunidad en “líder en energías renovables, con una inversión de 412 millones de euros” y con la creación de una empresa pública de energía, con 50 millones, para “dirigir y marcar la estrategia energética, y que Galicia pueda decidir su futuro energético”. Esto sustentaría “con el rescate de las concesiones hidroeléctricas y hacer así una planificación al servicio del país y no de un puñado de empresas”. Xerar Futuro Galiza Next propone también que, “en el plazo de una década, el sector industrial gallego represente el 25% del PIB”, con un plan de fomento de la actividad tecnológica industrial a diez años con una inversión de 1.250 millones de euros para “crear valor añadido y empleo de calidad”. En el caso de Ferrol, la propuesta pasaría por la creación de un centro de reparación naval en la ría .E l BNG también incide en que es necesario un plan de regeneración productiva de las rías, con una inversión de 1.096 millones. ECG