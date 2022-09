El BNG carga contra el PP y denuncia su falta de transparencia

El BNG señaló al Gobierno del Partido Popular por su falta de transparencia ante el Parlamento Gallego. Fue el diputado nacionalista Daniel Castro quien, en el día de ayer ante los medios, arremetió contra el Ejecutivo gallego por lo que calificó como “ocultación sistemática” de información, señalando que de las 571 solicitudes de información y documentación que, según este, el Bloque realizó desde el inicio de la legislatura a través del Artículo 9 del Reglamento parlamentario, el 75% continúa sin recibir respuesta alguna.

Según detalló Castro, de las mencionadas 571 peticiones, 343 fueron realizadas hace más de un año, mientras que otras 43 se remontan al año 2020. “O Goberno galego ten a obriga de responder no prazo de 30 días hábiles”, señaló el diputado nacionalista, quien, posteriormente, afirmó que, a pesar de esto, el Gobierno non tivo a ben facelo nin en 30 días, nin 30 días, nin en 90, nin en 180, nin en 365, nin en 750 días nalgún dos casos”, apuntó.

De igual forma, este advirtió acerca de que esta ocultación de información a la Cámara supone también ocultar “información á cidadanía e mostrando un total desprezo pola principal institución democrática do país”, cuestionando después “para quen goberna o PP e que intereses defende se precisa ocultar información de xeito constante e sistemático”, afirmó.

Catsro, que calificó el comportamiento del Ejecutivo autonómico como “opaco, obstrucionista e antidemocrático”, quiso remarcar en cómo la información y documentación que su formación solicitó y, según este, la Xunta oculta, afecta a asuntos de “moita importancia”, entre los que mencionó la sanidad, residencias de mayores, la concesión de ayudas y subvenciones e, incluso, los expedientes sancionadores abiertos a grandes empresas o aquellos relacionados con “empresas vinculadas a altos cargos do PP, con relacións familiares nalgúns casos, que contratan coa Xunta”.

Asimismo, el diputado nacionalista enumeró algunos ejemplos concretos de esta ocultación informativa; “O Goberno do PP oculta tamén os convenios e os contratos do Sergas con empresas da sanidade privada; os expedientes sancionadores a empresas que teñen concesións hidroeléctricas; o expediente sancionador a Endesa por verteduras ao río Eume; a relación de parques eólicos construídos nos ámbitos de aplicación de Rede Natura; o expediente de declaración BIC do Pazo de Meirás ou o censo de vivenda baleira do noso País”, indicó Castro, quien añadió también el caso de los contratos adjudicados a Eulen desde el año 2009 o los datos de las personas fallecidas por Covid en las distintas residencias de mayores.

Finalmente, este señaló que el propio BNG exigirá explicaciones a la Xunta, así como que no descarta ninguna acción si “a resposta non é suficientemente explicativa e satisfactoria”.