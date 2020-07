El BNG exige a Moncloa que se comprometa a nacionalizar el aluminio

Santiago. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, pidió al Gobierno que se comprometa a nacionalizar Alcoa San Cibrao y la fábrica de Alu Ibérica de A Coruña. Durante el debate de los decretos ley sobre medidas laborales y sobre impulso económico en el Congreso, el diputado del Bloque interpeló directamente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que aclare si está dispuesta a la intervención.

“¿Tiene o no la voluntad política que usted decía, antes de ser ministra, que era lo único que hacía falta para nacionalizar Alcoa? Conviene que lo aclarasen, porque es lo que están esperando los trabajadores”, dijo Rego.

Mientras, el comité de empresa y la dirección de Alcoa retomarán la próxima semana, si las condiciones sanitarias lo permiten, las negociaciones en relación con ERE que pretende aplicar la multinacional en la planta de aluminio primario y que podría afectar a más de medio millar de trabajadores.

Finalmente no llegó a celebrarse la reunión prevista para ayer en la ciudad de Lugo, porque los miembros del comité no acudieron al estar prohibidas las entradas y salidas de los municipios de A Mariña central como consecuencia del brote de covid en la comarca. J. C.