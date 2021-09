El BNG opta por ampliar a súa base social para alcanzar a Xunta

Santiago. EP. Ampliar a súa “base social”, entrar en “diálogo permanente” coa sociedade galega e dar a Galicia “un cambio de rumbo” desde o Goberno da Xunta a partir de 2024. Estes son os eixos dos documentos políticos que o Consello Nacional do BNG abordou este sábado como punto de partida para a celebración da 17ª Asemblea Nacional o 7 de novembro, que quedou fixada na Coruña. Será unha cita na que a organización frontista renovará as súas estruturas internas e para a cal a portavoz nacional, Ana Pontón, aínda se atopa nun “proceso de reflexión” sobre se optar ou non a revalidar ese liderado. Nunha intervención ante o Consello Nacional --máximo órgano de dirección do Bloque-- celebrada no Hotel Congreso de Teo (A Coruña), Pontón non pasou por alto que a formación “acaba un ciclo político” en circunstancias “moi diferentes” que as dúas anteriores asembleas de 2016 e 2017.

E é que, despois daquela época de crise interna e de perda de votos tras a asemblea de Amio de 2012, o BNG é agora fórzaa líder da oposición co máximo histórico de 19 deputados no Parlamento galego que alcanzou nas eleccións de xullo de 2021. En palabras de Pontón, isto foi grazas a “unha liña política” que permitiu aos nacionalistas “conectar con miles de galegos sen renunciar a ningún dos seus principios” e converterse en “alternativa” ao PP de Alberto Núñez Feijóo.

“GAÑAR MÁIS APOIOS” EN PRÓXIMAS ELECCIÓNS

Neste contexto, a portavoz nacional dirixiuse ao núcleo duro do BNG para facer un chamamento a non caer “na rutina ou o conformismo”, a “seguir fortalecendo a organización e ampliando a base social” e a “gañar máis apoios” nos próximos procesos electorais --en principio, o primeiro será os comicios locais de 2023--. “Temos que asentarnos esas bases sólidas para enfrontar con garantías de éxito ese obxectivo de presidir a Xunta de Galicia”, dixo posteriormente, coa mirada posta nas eleccións galegas de 2024. Todas estas foron teses políticas aprobadas este sábado polo Consello Nacional e que nas próximas semanas “serán debatidas ao longo e ancho” de Galicia nas asembleas comarcais, antes da súa chegada á 17ª Asemblea Nacional do 7 de novembro.

Ana Pontón aproveitou a súa intervención para reivindicar ao BNG como un proxecto que dea “futuro” á Comunidade galega “despois de 12 anos de gobernos” do PP e ante as “forzas estatais supeditadas a Madrid e aos intereses dos ‘lobbies’ económicos”, entre os cales mencionou á pasteira Ence e ás “estafas” da factura da luz e das peaxes da AP-9.

“HAI OUTRA GALICIA POSIBLE”

Ante iso, ha recetado “traballar con man tendida, cun sorriso nos beizos e con razóns que cheguen ao corazón” para dicirlles aos galegos que “hai outra Galicia posible máis igualitaria, máis xusta, máis democrática, máis sustentable, máis feminista na que vivir e traballar”. En fronte situou a “a Galicia máis pequena e con menos oportunidades” que deixa o PP de Feijóo con “submisión ao centralismo madrileño”.

Así mesmo, manifestou o seu desexo de que a formación frontista sexa “un muro de contención contra a involución democrática, contra a perda de dereitos, contra a intolerancia, contra o odio á diversidade e contra as teorías negacionistas, que avanzan da man dunha extrema dereita á que cada vez se parece máis a dereita”.

A portavoz nacional apelou ás filas do BNG para estar “en contacto cos sectores económicos, sociais e culturais de todos os recunchos do país”. “O BNG ten posibilidade real de encabezar o próximo goberno da Xunta. Hoxe lideramos a oposición. En 2024 queremos liderar Galicia”, proclamou.

Con ese horizonte, Pontón prometeu que o Bloque “porá as institucións ao servizo dos intereses dos galegos” e tratará de “espremer as posibilidades” do actual Estatuto de Autonomía. Iso si, “con vocación clara de superalo e conseguir para este país todas as ferramentas que permitan dar a solución aos problemas de hoxe”.

NON DESVELA SE REVALIDARÁ LIDERADO

A pesar desta visión de futuro que esbozou ante o Consello Nacional, Ana Pontón aínda non desvelou cal é a conclusión dese “proceso de reflexión” que iniciou a finais de agosto sobre se optará a revalidar ou non a Portavocía Nacional.

Trátase dun tempo que responde, explicou, á súa forma de “entender a vida e a política”: “Non se pode dar nada por feito e por sentado e temos que fuxir sempre da rutina. Isto non é o habitual, pero é a miña forma de ser e estou convencida de que é a maneira de poder dar pasos adiante e conseguir obxectivos máis ambiciosos”.

De feito, recoñeceu que fai cinco anos, en 2016, se tomara “moito tempo” para decidir se optaba ou non a ser portavoz nacional. “Nunca me arrepentín nin un só momento de dar ese paso”, expresou, aínda que insistiu en que agora o BNG entra nun “ciclo diferente” coa vista posta na Xunta.

“Podedes ter a certeza de que vou tomar decisións pensando no mellor para Galicia e para o BNG”, prometeu Pontón, quen aínda non pon data para desvelar cal será o seu futuro: “Todo ten os seus tempos”.