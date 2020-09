El BNG pide acciones legales para recuperar pronto la casa Cornide

A Coruña. El portavoz del BNG en el Concello de A Coruña, Francisco Jorquera, reclamó este lunes que el Concello de A Coruña inicie las acciones legales precisas para recuperar la casa Cornide, que hasta fue sede municipal siglos atrás, y que se encuentra en manos de la familia Franco, desde el año 1962.

Por otra parte, aprovechó su comparecencia informativa para mostrar la solidaridad de su formación política con el colectivo de los 9 de la casa Cornide, que se subieron a su balcón para reclamar la devolución en 2017 mediante una pancarta y que serán juzgados por ello el próximo día 14 de octubre.

De esta forma, el BNG recoge el texto de moción que impulsó en la pasada semana la plataforma Comisión Aberta de Defensa do Común, que pidió a todos los grupos municipales que la debatieran y aprobaran en el próximo pleno corporativo del mes de octubre que se celebra el jueves.

SE TRATARÁ EN O HÓRREO. Por su parte, la diputada en el Parlamento de Galicia Mercedes Queixas avanzó que el Bloque también llevará el asunto a la Cámara de O Hórreo. “Faremos forza para se axilice canto antes a declaración da Casa Cornide como Ben de Interese Cultural”, para que “canto antes conte co nivel de protección necesario que asegure a súa protección e se repoña a súa disponibilidade para a cidade da Coruña, as coruñesas e os coruñeses”, expresó.

Por su parte, Jorquera declaró que el partido nacionalista desarrollará una campaña de apoyo a los 9 de la casa Cornide, y afirmó que “se hoxe hai unha sentenza sobre o pazo de Meirás que declara que a compravenda foi unha simulación e que o inmóbel ten que volver ao patrimonio público, foi grazas á loita do pobo galego”. “E a loita dos activistas como os aquí presentes vai permitir que a Casa Cornide volva ao seu lexítimo dono, que non é outro que o pobo da Coruña”, destacó.

Recordó Jorquera los múltiples pronunciamientos del Concello da Coruña pidiendo la recuperación del inmueble de la Cidade Vella herculina. El último, dijo, en setiembro de 2019. “Nesa iniciativa, da nosa autoría, instabamos o Concello a iniciar os trámites para interpor unha demanda co fin de devolver a titularidade do inmóbel á cidade da Coruña”, expresó el político.

Ahora, como hoja de ruta, lo primero que toca es conseguir que la casa Cornide se declare Bien de Interés Cultural y se ejecuten a acciones judiciales para lograr el retorno del edificio al patrimonio público. “Urxe facelo canto antes. Sabemos que os Franco queren blindar o saqueo. Puxeron en venda a casa Cornide en pleno xuízo do Pazo Meirás para perpetuar este saqueo. Pero non o van conseguir”, enfatizó Jorquera, y comentó que el BNG no va a parar hasta que el inmueble regrese al Concello. m.a.