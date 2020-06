El BNG quiere “liderar” la industria: plan gallego de industrialización y combatir la deslocalización

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado su intención de “liderar” el cambio gallego y poner en marcha medidas para la industrialización de Galicia, incluida la “nacionalización” de Alcoa y una tarifa eléctrica propia. Además, se ha comprometido a impulsar un plan gallego de industrialización y, entre otras cuestiones, a “combatir la deslocalización de empresas”.

“La peor política industrial es la que no existe, la que lleva practicando Feijóo en los últimos años de desertización industrial, de pérdida de galleguidad de las empresas que pasaron a formar parte de fondos buitre”, ha apuntado Ana Pontón, que ha insistido en que “el cierre de Alcoa es evitable”.

La dirigente nacionalista, que ha censurado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “no haya puesto ninguna solución encima de la mesa” para solucionar la situación de la industria gallega y singularmente de Alcoa, ha comprometido que el BNG “no se va a quedar de manos cruzadas ni se va a instalar en el ‘y tú más’”.

En su intervención en rueda de prensa, Pontón se ha preguntado “cómo es posible que con una comarca entera amenazada de muerte, Feijóo no haya hecho una propuesta y no se haya reunido con el comité de empresa, con la dirección de la multinacional o con el Gobierno del Estado”. “¿Cómo es posible que no haya pedido comparecer en el Parlamento y una reunión de urgencia con las fuerzas políticas?”, ha planteado Pontón, quien también ha dicho: “¿Alguien se imagina a Urkullu mano sobre mano cuando están a punto de cerrar una empresa vital para el país?”.

“Vamos a poner soluciones para salvar miles de empleos, porque es lo que esperan los ciudadanos de los responsables políticos. Y eso es lo que proponemos”, ha remarcado, adquiriendo, en este sentido, el compromiso como candidata a la Presidencia de la Xunta. “Galicia necesita cuanto antes un Gobierno que defienda este país”, ha aseverado.

Ante la “desertización industrial”, Pontón ha propuesto una hoja de ruta propia con un plan gallego de industrialización con tres pilares: detectar sectores estratégicos y fomentarlos, como la agroindustria, automoción y aeronáutica; “combatir” la deslocalización de empresas, en textil y automoción, con una normativa específica --Ley de localización empresarial-- y préstamos y ayudas específicas sujetas a cláusulas “muy estrictas” de compromiso que de no cumplirse habría que devolver “con intereses”; y ordenación industrial.

En segundo término, el Bloque propone un I+D+i, para ganar en “competitividad” y apuesta por cerrar los ciclos productivos en el país, y un plan de apoyo a las pequeñas y medianas y empresas, que juegan un “papel importante” en el tejido industrial de base.

“DESIERTO INDUSTRIAL”

Pontón ha advertido de que “solo en el último año, docenas de empresas cerraron o se vieron afectadas por expedientes de regulación de empleo” y las citó: Meriama, Ferroatlántica, Poligal, Isowat, R, Telefónica, Bosh, Vulcano, Barreras, Unitono, Madeiras Iglesias, Textil Lonia. A ellas, dijo, se le puede sumar “una larga lista de nombres propios y empresas auxliares de la automoción o del sector naval”.

Asimismo, se refirió a un estudio del Club Financiero que cifra en 300 el número de empresas que se trasladaron al Norte de Portugal en una década, mientras que en Galicia se ha producido un “desierto” empresarial en la que la bautizada por la oposición “ley de depredación”. En el informe anual del CES, se recoge que el peso relativo de la población ocupada en el sector industrial en el norte del país luso es 11 puntos al registrado en Galicia.