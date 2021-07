El BNG quiere liderar una Galicia sin límites ni tutelas centralistas

El Bloque Nacionalista Galego sueña con “unha Galicia sen límites”, de futuro, que sepa aprovechar toda su potencialidad y talento. Y el BNG aspira a ser la fuerza hegemónica que libere a la comunidad de sus ataduras “lonxe de tutelas centralistas”.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, presentó, acompañada de varios jóvenes la campaña de los nacionalistas para el 25 de julio. En esta ocasión, con el lema “unha Galicia sen límites, un BNG sen límites”.

Pontón señaló que los jóvenes “son un símbolo deste país” y aseveró que apuesta por una Galicia “con futuro”, “sen límites”, que quiere construir “entre todos”.

La líder de la oposición manifestó que la comunidad tiene “un potencial enorme” y que, para poder explotarlo, es necesario “un liderado sen ataduras, que non lle poña límite ao talento”.

Entiende que Galicia necesita “confianza” porque tiene capacidad para “aspirar a todo en todos os ámbitos”. Pero se requiere, en opinión de la dirigente nacionalista tener capacidad de decisión propia, y poder trabajar en garantizar “dereitos e liberdades”, en “crear riqueza e emprego cunha economía verde e innovadora”.

Para construir esa Galicia “sen barreiras nin discriminacións”, una región en la que se respeten las “liberdades” y que sea “diversa e tolerante”, habrá que trabajar para mantenerse “lonxe de tutelas centralistas”.

Así, Ana Pontón proclamó que Galicia “é solidaria, que sabe estar a altura, como xa demostrou en reiteradas ocasións”, y puso como ejemplo las manifestaciones y la respuesta social tras el hundimiento del Prestige con la campaña Nunca Máis!, la participación feminista en las manifestaciones del 8-M, o la reciente “exemplar resposta” de condena tras el “vil asasinato de Samuel”.

A POR TODAS. Un año después de haber certificado un espectacular crecimiento en las urnas y de convertirse en la segunda fuerza de Galicia, los nacionalistas no quieren cortarse las alas y apuntan todavía más alto. “Ofrecemos un BNG que tampouco se pon límites, que traballa para sumar apoio, e que é aberto, plural e integrador”, aseguró, antes de agregar que “aspira a ser a forza hexemónica de Galicia para defender os seus intereses e mellorar a vida dos galegos”.

JORNADA DE CELEBRACIÓN. El 25 de julio es, para Ana Pontón, una jornada en la que “hai moito que celebrar”, y por eso quiso a “animar” a todos a participar “desde a prudencia á que obriga a pandemia” en la manifestación que organiza el Bloque.

La portavoz nacionalista quiere que se sumen “todos os que leven a Galicia no corazón”. En este sentido, señaló que “hai motas maneiras de sentir a Galicia, e todas caben no BNG”.

Todavía se están ultimando los detalles de todos los actos de ese día, en negociaciones con la Delegación del Gobierno para garantizar la seguridad. Pero su idea es que la manifestación central de Santiago concluya en varias plazas del Casco Histórico, con epicentro en la Praza da Quintana, como es tradicional. Así, se podría seguir desde varios puntos el discurso de la líder nacional.

En clave de futuro, abogan por “unha saída desta crise, sobre todo para a xente nova, que teñan un futuro aquí e que non teñan que facer as maletas e emigrar ante a falta de oportunidades”.

Este 25 de julio será, además, una oportunidad para tener presentes a los que han perdido la vida durante la pandemia. “Un día para lembrar a todas as persoas que non están con nós, pero aos que non esquecemos”, recordó. Y añadió que será el momento de “agradecer a entrega dos profesionais que nos coidaron no peor da crise”. En este punto, lanzó un mensaje Feijóo: “As medallas están ben (en referencia al reconocimiento a quienes están vacunando), pero a débeda se paga con recursos e revertendo os recortes”