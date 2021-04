El BNG reclama un nuevo estatus político que reconozca a Galicia como nación

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado este martes que el Estatuto de Autonomía es un “traje que se quedó pequeño” para Galicia y ha reclamado un nuevo “estatus político” que reconozca que Galicia es “una nación”.

Coincidiendo con la jornada en la que se celebra el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Galicia, en un acto en el Pazo de Fonseca -ubicación del Parlamento entre 1982 y 1989- los nacionalistas han propuesto que, una vez superada la pandemia, se abra un “debate sereno” en la Cámara gallega que permita que Galicia no quede “relegada” como nación histórica cuando “Euskadi y Cataluña avanzan en esta dirección”.

El reconocimiento como nación es, en opinión de Pontón, necesario para que Galicia se sitúe “a la vanguardia de las naciones prósperas y justas”, tras “doce años de sequía” en los que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mermó el autogobierno gallego al no asumir ni siquiera todas las competencias que le permitiría el texto estatutario.

“Nuestro horizonte es claro, queremos un nuevo estatus político para Galicia que nos reconozca como lo que somos: una nación, y avanzar hacia una relación con el Estado de tipo confederal” que acabe con el sometimiento de Galicia a un “poder delegado o tutelado”, ha insistido.

La propuesta del BNG, ha dicho Pontón, es amplia y, por ello, ha instado a “pensar y construir colectivamente una nueva Galicia” que vaya más allá de “simples reformas” y busque conseguir “grandes transformaciones”.

Una demanda que Pontón considera justa porque Galicia no puede seguir guiándose por un texto aprobado hace cuarenta años y que obedece a una votación en la que no participó ni el 30 por ciento de la población y que, por ello, no es capaz “de solucionar los problemas estructurales de Galicia”.

“Tras cuatro décadas que son la crónica de una frustración” no se puede consentir que lo que decidieron “nuestros padres y nuestras abuelas” sea la guía de una nación que ahora tiene nuevas urgencias y demandas que en 1981 ni tan siquiera existían.

Con todo, para el BNG urge que de manera inmediata “se abra ya la transferencia de todas las competencias pendientes, porque lo mínimo es cumplir el Estatuto tras 40 años y cuando hay más de setenta ámbitos donde se pueden incrementar las competencias de Galicia”.

En este sentido, la líder del Bloque ha reiterado que “tenemos que ser nosotros quienes decidamos nuestro futuro y no a cientos de kilómetros de aquí” con el objetivo de tomar decisiones primando “nuestros intereses” y no los de los que “quieren aprovecharse de nosotros”.

Pontón se ha comprometido a “trabajar sin descanso” en alcanzar ese objetivo para dejar atrás la época del Gobierno del PP en la que “doce años con cero competencias son el retrato de un Gobierno que no confía en el país y que no quiere responsabilizarse de su marcha”. EFE