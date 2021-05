El BNG se opone a la nueva tarifa eléctrica

El BNG rechaza la nueva tarifa eléctrica porque según su portavoz nacional, Ana Pontón, “vai supoñer un encarecemento para a maioiría dos fogares”. Lamenta que “o lobby enerxético” y “as portas xiratorias” son las que ganan.

Pontón considera que este cambio llega en un momento desafortunado, en el que “o que menos se necesita é poñerlle trabas ás familias e á economía”.

La líder de la oposición ironizó acerca de los cambios de hábitos que recomienda el Gobierno para lograr un ahorro con el nuevo sistema de tramos de potencias y de horas. Así, remarcó que ese ahorro solamente se podrá conseguir si tareas cotidianas como poner el lavaplatos o la lavadora se hacen entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. “Non sei se é a forma de facilitar a conciliación”, comentó, antes de agregar que “supón un paso atrás”. Denunció que “quen máis sufre son as mulleres”.

La nacionalista vaticinó que “esta factura da luz vai perxudicar ao conxunto da cidadanía”, y puso como ejemplos a las familias que hacen uso de la tarifa eléctrica nocturna, al sector de la ganadería, “que de maneira maioritaria desenvolve as súas actividades nos tramos que pasan a ser máis caros” y también a los hosteleros.

Pontón volvió a criticar que en Galicia no hay beneficios por ser un territorio productor excedentario de energía, y señaló que “a factura está determinada polos lobbies e as portas xiratorias do PP e do PSOE”.

Para evitar que salga adelante, el Bloque llevará una batería de acciones “para eliminar os aspectos máis lesivos”. Así, demandarán una tarifa eléctrica gallega y reclamarán un nuevo sistema impositivo. Entiende que no tiene sentido aplicar el tipo del 21% para un servicio de primera necesidad, y propone bajarlo al 4%.