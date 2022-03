El ‘boicot’ a los mataderos pone en riesgo el suministro de carne

El paro del transporte está impidiendo que los animales lleguen a los mataderos y muchos establecimientos comerciales podrían no tener hoy carne para vender a sus clientes. Lo advirtieron ayer el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, y el presidente de la Federación Gallega de Productores Porcinos (Fegapor), José Antonio Vidal, que calificaron de “agónica” la situación d el sector.

“Nuestra solidaridad con los transportistas no puede llegar hasta el punto de convertirnos en rehenes”, aseguró Roberto García que, tras acudir el domingo a la masiva manifestación del sector primario en Madrid, ayer trasladó sus protestas a la sede de la Delegación del Gobierno en A Coruña. Allí, decenas de personas volvieron a rechazar el bloqueo de las granjas por un paro que se prolonga desde el pasado lunes y volvieron a pedir garantías para que llegue alimento a las explotaciones se puedan sacar animales para los mataderos.

“Los sectores agrario y ganadero venimos de padecer en los últimos meses un incremento de los costes de producción y la necesidad de buscar nuevos países para la alimentación en una situación de venta a perdidas”, resaltó García, encargado de trasladar al delegado del Gobierno, José Miñones, los “perjuicios graves” que están sufriendo y la necesidad de que la solución “no tarde más de 24 horas”.

Tras este encuentro, Roberto García lamentó la falta de soluciones. Según explicó, Miñones ofreció de nuevo la seguridad de la Guardia Civil y la Policía para escoltar el transporte, pero esto, dijo, no ha funcionado hasta ahora pues los transportistas no salen por miedo y coacciones.

Respecto a la industria láctea, García confirmó que “la única empresa que de forma oficial no recoge la leche es Nestlé”, que tiene una recogida de en torno a 200 explotaciones. Así, según apuntó, las principales empresas, Central Lechera Asturiana (800 ganaderos), Lactalis (1.200 ganaderos), Celta (400 ganaderos), Leche Río (400), seguían ayer recogiendo la leche, aunque “con dificultades”, subrayó. Sin embargo, aclaró, “eso es compatible con que ganaderos de estas empresas, en esa rotación de recoger cada 48 horas, no llegaran a tiempo y tuvieran que tirar” producto. También advirtió de que “no hay ninguna causa de fuerza mayor” que dé cobertura a una empresa para no recoger la leche.

Por su parte, el presidente de Fegapor, José Antonio Vidal, expresó su “profunda preocupación” porque está en peligro el bienestar de las explotaciones y el cumplimiento de la cadena alimentaria. “No podemos dejar de sacar lechones por una parte porque nos están oprimiendo las cerdas para parir en la otra parte de la explotación”, expuso. Ante este “caos” que ya se da en varias explotaciones, añadió, se han visto obligados a pedir al delegado del Gobierno que “tiene que haber una solución pausada y pautada”, informó Efe.

“No podemos estar a expensas de que los huelguistas no sean atendidos y que las consecuencias las estemos pagando productores y animales”, remarcó. Así, aseguró que “los mataderos de Galicia hoy no han sacrificado ni una sola res” y vaticinó que hoy se verá en los supermercados y que “los pequeños negocios de la calle no tendrán carne en sus mostradores”.