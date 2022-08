El calor sofocante deja paso al frío y las lluvias la semana que viene

Santiago. El calor sofocante que fue protagonista en Galicia durante las últimas semanas llega a su fin, dejando paso en las próximas horas a la llegada del frío y las precipitaciones por la llegada de las bajas presiones, especialmente a partir del martes tal y como avanza MeteoGalicia.

Antes, durante la jornada de este sábado, la Comunidad se mantuvo bajo la configuración de pantano barométrico, con muy poco viento. De este modo, fue un día de nieblas en el litoral y alternancia de nubes y claros en el resto del territorio. Las temperaturas descendieron ligeramente. Las máximas se registraron en Ourense, con 32 grados, y Lugo, con 30. En Vigo y A Coruña no pasaron de los 22. En localidades como Calvos de Randín los termómetros cayeron en picado (3º).

De cara al día de hoy, domingo, entrará una masa de aire húmedo procedente del Océano Atlántico. Así, el cielo estará cubierto en la mitad oeste y existe la posibilidad de precipitaciones débiles en la franja atlántica, quedando más despejado en el este. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado y el mercurio no superará los 27 en Ourense , los 26 en Lugo o los 23 en Santiago. El viento soplará flojo de componente oeste.

El gran cambio, no obstante, llegará la semana que viene. El lunes, MeteoGalicia informa de que la Comunidad quedará en la influencia de las bajas presiones que enviarán un frente durante la madrugada. Así, se esperan cielos parcialmente cubiertos, con nubes más compactas en el litoral atlántico. Por la noche comenzarán las lluvias por e oeste de la provincia de A Coruña y se irán extendiendo al resto de la Comunidad con el avance de la madrugada. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, con máximas de 26 en Ourense y mínimas de 12 grados en Lugo.

Para el martes Galicia estará afectada por el paso de un frente frío asociado a una borrasca situada al oeste de Francia. El cielo estará parcialmente cubierto con precipitaciones generalizadas. Las temperaturas mínimas, que marcará Lugo con 12 grados, no tendrán cambios significativos y las máximas continuarán en descenso, ya que no pasarán de 24 grados en la urbe de As Burgas, ni de los 20 tanto en Santiago como en A Coruña. ecg