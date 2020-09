El campus universitario de Lugo es un referente en el sur de Europa de la educación al aire libre

MÁSTER. El máster en Dirección de Actividades Educativas na Natureza (DAEN), un posgrado coordinado por el catedrático de la USC Eugenio Otero Urtaza, convierte el campus de Lugo de la USC en un referente del sur de Europa en educación al aire libre. La singularidad de los contenidos y de las metodologías y prácticas educativas recogidas en el programa del máster, un título exclusivo en el conjunto de la universidad española y que tiene no más de media docena de programas equiparables en el contexto europeo, quedó reforzada tras la aparición del covid-19. De hecho, la pandemia activó de nuevo el debate y el interés por la educación al aire libre, como lo prueban las más de 50 solicitudes registradas en la USC para cursar la próxima edición del máster, que ofrece un total de 25 plazas. “Las estadísticas de personas preinscritas hacen pensar que se cubrirán todas las plazas”, señala el promotor y coordinador de este título, el catedrático de la Universidade de Santiago Eugenio Otero Urtaza, que también apunta que esta formación de posgrado permite a la Facultade de Formación do Profesorado de Lugo captar talento joven tanto de Galicia como del resto de España, al tiempo que contribuye a la internacionalización del centro universitario. “La mitad del alumnado de la última edición del máster era de fuera de Galicia”, precisa Otero Urtaza, que también añade que alguno de los titulados incluso opta por desarrollar su tesis de doctorado en el centro. La transversalidad de sus contenidos es una de sus fortalezas, aunque suponga la implicación de un cuadro docente muy heterogéneo del que forman parte profesores de muy diversas áreas e incluso de varias facultades y escuelas. A esta característica hay que sumarle la existencia de una importante carga de formación in situ, con visitas, seminarios y salidas a muy diferentes escenarios y parajes al aire libre. R.Ríos