“El centro de mi madre lleva cerrado más de seis meses y ha empeorado como si hubiesen pasado dos años”

¿Cuáles fueron las primeras señales que le hicieron sospechar que algo no iba bien?

Confusiones visuales y dificultad para manejarse con los cubiertos a la hora de comer, pero fueron síntomas que pasaron desapercibidos. Ahora con el diagnóstico y con la información que tengo del neurólogo, puedo asegurar que esas confusiones estaban relacionadas con la enfermedad.

Pero estas señales sucedieron años antes del diagnóstico, por eso, son detalles que nos llamaron mucho la atención pero los médicos no nos lo relacionaron en su momento con una enfermedad neurológica.

En nuestro caso, las confusiones visuales las relacionaron con la necesidad de operación de cataratas; y el tema de los cubiertos, con problemas derivados de una rotura de un tendón del brazo, se asoció con falta de fuerza para coger los cubiertos; pero realmente, ahora soy consciente de que no era falta de fuerza, sino confusión en su utilización.

Después, el detonante más grande fue una diplopía en los ojos (visión doble), pero se pensó que era una complicación temporal debido a la intervención de cataratas que le realizaron, nos dijeron que eso sería algo temporal y que desaparecería. Pero nunca desapareció, aún hoy no ha desaparecido. Todo continuó con una pequeña depresión, originando falta de motivación y mucha desgana.

Pero el diagnóstico médico vino porque por nuestra situación particular, tuvimos que cambiar a mi madre de domicilio y ciudad durante unos meses y ahí es cuando se desorientó totalmente y tuvo un cambio radical de comportamiento, en ese instante es cuando comprendimos que algo no iba bien.

Lo detectamos en una fase muy inicial debido al cambio de domicilio temporal, ya que dicho cambio nos dio las pistas para ver que algo grave estaba pasando.

Tras el diagnóstico, ¿cuál fue la reacción de su familiar?

Negar su diagnóstico, reacción de enfado fue lo que tuvo, mi madre no quería asumir lo que le estaba pasando. Y después, vinieron la tristeza y muchas lágrimas.

¿Cómo se asume que un ser querido padezca Alzheimer?

Concretamente el diagnóstico de mi madre es una demencia corticobasal, es un tipo de demencia poco frecuente y es muy rara, es otro tipo diferente de demencia tipo Alzheimer, que es la más conocida y más común. Pero realmente es igual de complicado asumir cualquier tipo de deterioro cognitivo, es más, desconozco si se llega asumir. Yo no soy capaz aun de aceptarlo y ya han pasado 3 años desde sudiagnóstico.

Es cierto que la enfermedad de mi madre, aunque lleva unos años diagnosticada, se detectó en una fase inicial y en la degeneración corticobasal no se aprecia ni evoluciona como la enfermedad de Alzheimer, por lo tanto, creo que en estos años me negué a asumirlo, mi objetivo solo era mejorar su calidad de vida, mi empeño y esfuerzo iba destinado a ese fin y no paré ni un instante en buscar diagnósticos y diferentes opiniones médicas, tenía necesidad de encontrar respuestas a todas mis preguntas. Y es ahora, que es más evidente su deterioro, cuando soy más consciente de que quizá deba asumirlo, aunque realmente necesito más tiempo para poder explicar cómo se asume esto, si es que se asume, porque yo lo dudo.

¿En qué medida le ha afectado que su familiar no pueda recibir atención en un centro de día por culpa de la pandemia?

A mí y a mi familia nos ha afectado en gran medida, pero realmente, lo importante es cómo le ha afectado a mi madre. Un centro de día, en este caso Afaco, que es donde acude mi madre, es su medicina. Para la enfermedad de mi madre, desgraciadamente, no existen medicamentos para retrasar sus síntomas, la demencia del tipo que tiene mi madre al ser poco frecuente carece de investigaciones y de medicamentos para paliar los síntomas y mejorar su calidad de vida, lo único que tiene para ayudar a controlar y retrasar sus síntomas son su talleres de Afaco, su rutina, sus clases, su ejercicio, su fisioterapia, sus compañeros, sus profes, ese maravilloso equipo de profesionales que tanto ayudan. Sin eso, mi madre ha entrado nuevamente en una depresión. He tenido que llevarla a un centro privado de fisioterapia mientras Afaco sigue cerrado para que no pierda movilidad, pero la depresión por la pérdida de su rutina ha llevado a mi madre a empeorar mucho y nuevamente a una desgana y no querer dejarse ayudar.

Este tipo de enfermedades avanzan muy rápido y lo que se pierde no vuelve, las células cerebrales se descomponen y mueren. El centro de mi madre lleva cerrado más de seis meses y mi madre ha empeorado como si hubiesen pasado dos años o más. Esto es lo realmente importante, y quien decide si estos centros deben estar abiertos o cerrados, han de entender que estos centros están cualificados para cumplir a rajatabla todos los protocolos de seguridad, pues tienen profesionales cualificados para ello, y quizá, sea más necesario que otros lugares que sí les han dado prioridad para su apertura y no estaban cualificados para cumplir los protocolos de seguridad.

Supongo que las personas que toman la decisión de abrir o cerrar estos centros no tienen mi mismo punto de vista, porque lo más probable, es que no tengan una madre que necesita que estos centros estén abiertos para recibir su medicina.

Hay familias que se han visto obligadas a modificar sus rutinas, solicitar permisos no remunerados en sus trabajos para conciliar su vida familiar y laboral y permanecer 24 horas al cuidado de su familiar con Alzheimer.

En mi caso concreto he tenido que adelantar una mudanza y un cambio de domicilio. Realmente, tenía previsto en este año una fecha concreta para trasladarme para estar más cerca de mi madre, ya que mi residencia estaba a 1000 km de A Coruña y debido a su enfermedad y su empeoramiento en los últimos meses, decidimos (mi marido y yo) dejarlo todo y regresar a su lado.

Pero dadas las circunstancias nos vimos obligados a modificar nuestros planes, ya que fue necesario por el cierre de Afaco y el confinamiento. Sabíamos que por estas causas mi madre necesitaría de nuestros cuidados y muchísima ayuda e incluso ya presagiábamos un posible empeoramiento muy rápido debido a no poder recibir su medicina, que como ya he comentado anteriormente, es Afaco.

¿Qué sucede cuando alguien interioriza el rol de cuidador?

Que cambia toda tu vida. Y si encima esa persona que tienes que cuidar con este tipo de enfermedad es tu madre, te invade un gran vacío. En mi caso, mi pilar, mis cimientos, mi mejor amiga, mi salvavidas se está yendo poco a poco y yo no puedo hacer nada por detenerlo. El dolor es muy grande.

¿El amor ayuda?

Por supuesto, en mi caso es el motor. Porque es una enfermedad muy dura y difícil de entender y vives episodios muy complicados y muy dolorosos, y es el amor lo único que hace que tengas la paciencia y la entereza para superarlos.

¿Y quién se preocupa del cuidador?

En mi caso, mi marido. Y le doy las gracias porque entienda esta situación tan complicada y me acompañe de la mano a enfrentarme a todo esto.

Y también tengo que decir, que la asociación de Afaco a mí me ha ayudado muchísimo y se han preocupado mucho por familia y por mí. Desde el diagnóstico de la enfermedad acudí a Afaco y siempre han estado a mi lado. Incluso, en todos estos meses que el centro ha estado cerrado por la pandemia, han estado pendientes de mi familia y de mi.

¿Cuál sería el mensaje que le gustaría dar a personas que padecen Alzheimer y a sus familias hoy?

En esos momentos que descubres la enfermedad te invade una sensación de aturdimiento y no quieres creer que eso es real, te ves perdida y tienes muchos cambios emocionales. Que todo eso no les pare en buscar ayuda, porque se necesita de mucha ayuda para enfrentarte a este tipo de enfermedades, no solo en temas médicos y psicológicos, sino también en temas administrativos.

En esa búsqueda de ayuda es cuando yo conocí Afaco, y están guiando mis pasos y le aportan a mi madre la medicina que los médicos no tienen para darle.