El comité de Alcoa planta cruces para visibilizar lo que va a suponer su ERE

El comité de empresa de Alcoa en Cervo (Lugo) colocó a la entrada de la fábrica un centenar de cruces, del millar que prevé instalar en diferentes lugares de Galicia, para visualizar lo que supondría, de ejecutarse, el expediente de regulación de empleo (ERE) en la planta de A Mariña.

“No vamos a permitir que piensen que se ha acabado esto. Aquí tenemos el monolito que en su día inauguraron los reyes y que no permitiremos que se vaya abajo”, advirtió el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

Por ello realizó un llamamiento a seguir la batalla y a “no bajar los brazos”, ya que el martes 3 de diciembre se celebra el juicio contra el despido colectivo, y está convencido de que “se demostrará que es una absurda locura aplicar un ERE a la plantilla”.

Zan puso en valor que el aluminio ahora está en “buenas condiciones y subiendo” y hace tiempo que no hay “un año de luz tan barato como este”. “Ese ERE no tiene sentido. La planta de aluminio no pierde dinero”, manifestó.

Este sábado, los trabajadores simularán un velatorio, a partir de las 19.30 horas, también a la entrada de la fábrica, en el que portarán cirios y encenderán la luz de los cascos.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Maite Ferreiro, exigió que se concrete a la “mayor brevedad” la intervención, por parte del Gobierno central, de la factoría de San Cibrao.