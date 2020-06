En el mundo militar del franquismo se explicaba a los soldados que la disciplina tenía una lógica y podía tener unos límites, y que si un mando cometía algún abuso se podría denunciar, pero eso sí, siempre por el conducto reglamentario. Si un sargento daba órdenes absurdas o abusivas, eso podría llegar al conocimiento del capitán de la compañía, que podía amonestarlo, corregirlo o tomar medidas contra él. Pero si ocurría con el teniente la cosa era mucho más difícil. Y del capitán para arriba no había forma alguna, que fuese efectiva, de poner un abuso en conocimiento de la superioridad.

Todos los ejércitos del mundo se han basado y se basan en la disciplina, porque solo con ella se puede controlar a los soldados en esa situación límite continuada que es la guerra. Por esta razón la justicia militar, desde el derecho romano, fue siempre mucho más dura y expeditiva que la civil. La disciplina y el derecho se unen de un modo muy peculiar en los ejércitos. En ellos los suboficiales pueden arrestar a los soldados sin juicio, negándoles el permiso para salir o imponiendo castigos físicos, como hacerlos correr, mantenerlos firmes mucho tiempo... Esos castigos físicos estuvieron acompañados de otros, como los latigazos en público, que se practicaron en todos los ejércitos europeos y estuvieron regulados en España, por ejemplo, en las Reales Ordenanzas del Rey Carlos III, en el siglo XVIII, mitigadas en algunas aspectos en o siglos XIX y XX y sustituidas por las de Rey Juan Carlos I. El último ejército europeo que suprimió los latigazos en público fue el ejército inglés después de la II Guerra Mundial. Ian Gibson, un gran historiador y crítico del franquismo, ha estudiado este tema en The English Vice (Duckworth, Londres, 1978) y sus conclusiones pueden resultar verdaderamente sorprendentes para el lector.

En la justicia militar la pirámide de arrestos y castigos culmina en el consejo de guerra, que es un juicio, antes llamado sumarísimo, porque en él las garantías procesales eran mucho menores que en la justicia civil. De hecho, se solía decir como chiste que “la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música sinfónica”. Pero la justicia militar es justicia, porque se aplica de acuerdo con un código que es plenamente legal, por parte de aquellos jueces capacitados para hacerlo y según los procedimientos que la ley establece. Se pueden cometer abusos mediante su aplicación, como ocurrió en España con los consejos de guerra con los que se juzgó a los vencidos de la Guerra Civil, pero ella no tiene el monopolio del abuso legal.

Si el conducto reglamentario era el cliché del abuso legal en el ejército franquista, el conducto administrativo era su equivalente a la hora de justificar los abusos de las administraciones públicas. Su instrumento no era el látigo, el calabozo o la pena de muerte, sino el silencio administrativo: un ciudadano presentaba un recurso. Podía no tener contestación, y debía, pasados unos meses, presentar un recurso de mora, y pasados otros tantos otro de queja, que sería, o bien tampoco contestado, o servir de puerta para poder ir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, famoso por su lentitud, y en el que debería estar inscrita en su puerta la frase que Dante decía estaba inscrita en la puerta del Infierno: “perded toda la esperanza”. Los abusos del silencio administrativo han sido corregidos en parte por la ley, estableciendo que ese silencio puede ser favorable para el administrado, lo que había sido plasmado en el refrán: “el que calla otorga”. Pero tristemente el silencio administrativo positivo es muchas veces más un mito jurídico que una realidad.

Al conducto reglamentario y el silencio administrativo podemos añadir otro hito legal: el principio de intervención mínima que rige la justicia penal. Si un ciudadano va a poner una denuncia penal el fiscal o el juez puede desestimarla a priori, porque cree que no hay causa que pueda ser juzgada, con lo cual puede abrirse una tercera puerta para el abuso. Ese principio tiene su lógica, porque no se pueden convertir los juzgados de lo penal en la “casa de tócame Roque”, admitiendo cualquier cosa como causa, pero su uso perverso a veces parece evidente. Como evidente es el uso perverso del Tribunal Constitucional. Nuestro TC puede no admitir a trámite de inconstitucionalidad una demanda si a priori estima que no tiene entidad. O lo que es lo mismo si la “intuición anticonstitucional” de quien la examine ilumina correctamente su mente. Esta norma tiene su lógica, pero es curioso que casi nunca se aplique cuando el recurrente es un partido político. Y también hay que decir que para llegar a ese alto tribunal hay que seguir un previo calvario judicial, subiendo de una instancia a la superior, a lo largo de años.

La justicia tiene su lógica, y gracias a ella nuestras sociedades son viables. Pero en el seno de la justicia anida su propia perversión. Los griegos llamaban “sentencias torcidas” a aquellas sentencias injustas, conseguidas, por ejemplo con el soborno de los jueces y magistrados. Un juez o un policía corrupto son lo que son, y cualquiera les puede poner los adjetivos que se merecen. Pero existe un forma mucho peor de perversión de la justicia, y esa es la que consiste en hacer leyes injustas, o en aplicar injustamente las leyes justas, ocultando los hechos, falseando las pruebas o utilizando toda clase de argucias, haciendo razonamientos torticeros y cambiando el sentido de las palabras.

Cuando una ley es injusta solo se puede cambiar haciendo otra justa. Eso es posible en unos sistemas políticos, pero en otros no. Si el sistema en conjunto es injusto, ¿qué camino nos queda? Teólogos y juristas cristianos se plantearon este tema y llegaron a la conclusión de que hay casos en los que el “tiranicidio”, o muerte del rey o gobernante, podría estar justificado. El padre Mariana, historiador oficial de Felipe II, escribió un libro sobre el tema. Pero tomarse la justicia por su mano no está al alcance de casi nadie, y por eso es mejor centrarse en un punto más concreto: ¿qué pasa cuando se aplican leyes injustas?

Pues depende de los jueces. El franquismo creó su Tribunal de Orden Público para castigar crímenes políticos, porque no se fiaba del todo de los jueces ordinarios, que tienden a aplicar las penas menores cuando la ley es injusta. Tampoco podía depender siempre de la justicia militar. Podía utilizarla contra el terrorismo, pero no para condenar a unos sindicalistas que se reunían en una parroquia, por ejemplo. Y es que para todo hay límites. Los magistrados del TOP aplicaban leyes injustas justamente, porque las leyes estaban ahí, y hacían justicia mirando para otro lado y lidiando con los abogados de la izquierda, como Gregorio Peces Barba o Felipe González, y tantos otros.

Había que introducir en la filosofía del derecho el concepto de magistrado o cargo público MIPOL (Mira Para Otro Lado), que es quien no quiere ver lo que es evidente, quien se calla para no meterse en líos, o aguza su ingenio y fuerza la jurisprudencia para poder hacer, o bien lo que le conviene, o bien lo que menos problemas le cause. La justicia MIPOL lo tiene bien fácil y es que no cabe duda que solo es ley aquello que rige como ley, que el derecho es un sistema y en parte un juego a veces tan complejo como el ajedrez. Como en él, cada pieza tiene unos movimientos y solo sabiendo moverlas bien se puede llegar al jaque mate. Por eso gana el mejor jugador en el ajedrez; en el juego legal gana el jugador más rico y mejor asesorado.

Quienes aplican el derecho no inventan las leyes, solo las interpretan dentro de las normas del juego, incluso saltándoselas. Disparan con la munición que les dan, y por eso tienen menos suerte que unas instituciones de las administraciones públicas españolas que son las universidades. Son autónomas en el marco que establecen las leyes, dice la Constitución, pero viven en el caos y constante cambio normativo, y cada una elabora sus normas, que suma a las estatales y autonómicas. Como en ellas sus rectores, de hecho, acumulan los poderes legislativo -promueven normas y normas aprobadas en órganos que ellos controlan y solo recurribles en esos mismos órganos-, ejecutivo y judicial

-porque tienen un enorme poder disciplinario, que desemboca en el camino sin retorno de lo contencioso-administrativo-, pueden dejar a veces a sus subordinados en la indefensión. A veces su poder puede ser casi absoluto, porque sumando el silencio administrativo al conducto reglamentario pueden justificar lo que quieren hacer y aquello en que se quieren inhibir. Se decía en el franquismo que en la universidad regía el siguiente principio: “a los amigos el c..., a los enemigos por el c... y a los indiferentes el reglamento”. ¿Seguirá aún vivo ese “conducto reglamentario”, o lo hemos superado?