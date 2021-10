El Consultivo ve “perfectamente viable” adscribir los terrenos de Ence al puerto si “son necesarios” para su actividad

El Consello Consultivo ha concluido que es “perfectamente viable” incluir en la zona de servicio del Puerto de Marín los terrenos de Lourizán, en Pontevedra, donde actualmente se ubica la fábrica de Ence, “siempre que estos terrenos sean necesarios para el desarrollo de los usos portuarios” recogidos por ley y se “observen los trámites legalmente establecidos para dicha modificación”.

Así lo concluye el órgano consultivo al que la Xunta remitió una pregunta sobre esta posibilidad, planteada por los trabajadores, en una parte final de informe, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Consello no se pronuncia sobre el cumplimiento de las tres sentencias de la Audiencia Nacional en las que anula la prórroga de la concesión en esos terrenos. Sobre este fallo cabe recurso.

De hecho, el Consultivo apunta en el informe que el hecho de que la sentencia no esté en fase de ejecución todavía permite que “no obligue a su cumplimiento actual”, por lo que, sostiene, “en el momento presente no cabe mantener que la incorporación (de terrenos) suponga un incumplimiento, directo o indirecto”.

En sus líneas finales, el Consello Consultivo de Galicia recuerda la importancia “estratégica” en tanto “coadyuvan al desarrollo económico y social” del Estado.

Asimismo, los puertos de interés general “quedan fuera del ámbito de aplicación” de la Ley de costas, puesto que se rigen por su legislación específica.

Añade, asimismo, que la regulación vigente en la zona de servicio de los puertos de interés general “es el resultado de una evolución normativa”, caracterizada por una progresiva ampliación del concepto de zona de servicio que fue pareja a la progresiva ampliación de los usos previstos por la legislación portuaria y ante “la importancia estratégica del sistema portuario estatal y la necesidad de rentabilidad económica”.

La emisión del acuerdo de iniciación del expediente de propuesta de Delimitación de los espacios y usos portuarios es “exclusiva competencia de la correspondiente autoridad portuaria y su aprobación se efectuará a través de orden ministerial”.

Por lo tanto, depende del Gobierno central, al respecto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó tras reunirse con la ministra Ribera que salió “más tranquilo” y aseguró salir con el compromiso del Ejecutivo central para que Ence se quede en Galicia.

JUSTIFICACIÓN DEL PUERTO El Consello Consultivo sostiene, además, que la justificación ofrecida por el Puerto de Marín sobre la ampliación de los terrenos responde “a criterios objetivos y acordes con los que han de presidir la gestión del sistema portuario estatal” y la “determinación de la zona de servicio del puerto, sin que se presente como una alternativa arbitraria o manifiestamente irrazonable”.

También se pronuncia acerca de que “no es óbice” que los terrenos no tengan una continuidad física, porque a ello no obliga la ley, y tampoco ve obstáculo en que los terrenos de Lourizán estén ocupados por Ence, puesto que la sentencia que anula la prórroga no es firme.

Precisamente, en este sentido plantea dos escenarios. Si se revoca la sentencia, la subsistencia la concesión “no constituiría, per se, un obstáculo a la inclusión del terreno de la zona de servicio del Puerto de Marín”.

De confirmarse la anulación judicial de la prórroga de la concesión, y de producirse, la desaparición del acto administrativo, “ese efecto nunca se vería obstaculizado por una incorporación al puerto de los terrenos hoy ocupados por las instalaciones de Ence, pues esa incorporación del terreno dejaría siempre incólume” el contenido de la sentencia.

“Con lo cual, ninguna relación inmediata tendría el acto de la incorporación”, añade.

“Quedarían, eso sí, sometidos al régimen específico del dominio público portuario y a los límites de usos que les afecten, debiendo sujetarse a su utilización a lo dispuesto en el régimen específico, pero eso no pugnaría con los pronunciamientos de una sentencia, cuyos efectos, que no se verían menoscabados por la incorporación de los terrenos a la zona de servicio del puerto, no alcanzan a eliminar o congelar la facultad que ostenta la Administración estatal de ordenar especialmente la zona de servicio de los puertos de interés general”, sostiene.

REACCIÓN DE ENCE Ence Energía y Celulosa, a través de un comunicado, ha agradecido el apoyo de la Xunta a la permanencia de la compañía y “al proyecto de adscripción de los terrenos de la biofábrica de la empresa en Pontevedra al puerto de Marín”.

Asimismo, la compañía también valora “la disposición” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, afirma y según lo comunicado por Feijóo, “se ha comprometido a estudiar esta posibilidad de futuro para Galicia y para las 5.100 familias cuyo empleo está vinculado a la actividad de esta planta”.

Paralelamente, Ence recuerda que continúa adelante en el proceso jurídico “en defensa de la legalidad de la prórroga de su concesión de Pontevedra y agotará, para ello, todas las vías jurídicas”. Por ello, ha presentado ante el Supremo los correspondientes recursos de casación.

En este sentido, ha avanzado que presentará un tercer recurso, tras la reciente publicación de una tercera sentencia en la misma línea que las anteriores. La decisión del Alto Tribunal de admitir a trámite, o no, estos recursos no se conocerá, previsiblemente, antes del próximo verano.