El coronavirus no impedirá una labor legislativa normal y el debate será más ágil con tres grupos

Santiago. Los representantes de PPdeG, BNG y Partido Socialista confían en que a pesar del coronavirus el Parlamento pueda llevar a cabo la labor legislativa con normalidad, dentro del respeto a las medidas de seguridad que impone la pandemia.

El popular Pedro Puy argumenta que la labor legislativa “non é máis complicada pola covid” que lo que hace la mayoría de la gente trabajadora de Galicia. Desde los profesores, que igual tienen que volver a atender a sus alumnos a través de medios telemáticos, hasta cualquier persona que trabaje en un proceso industrial, o los propios funcionarios, “que posiblemente teñen moitas máis dificultades das que teñen os membros do lexislativo para realizar a súa función”.

Con relación a la población en general “creo que estamos nunha situación privilexiada polos medios dos que se dispoñen e pola propia natureza do traballo parlamentario para poder desenvolver a nosa función sen ningún tipo de impedimento pola covid, salvo os xerais que todos tenemos que respetar seamos traballadores, xubilados, rapaces”, sentencia.

Con respecto al devenir en la Casona do Hórreo durante los próximos cuatro años ante la evolución del virus, la viceportavoz del BNG, Olaia Rodil, espera igualmente que todo pueda discurrir de manera normal con los consiguientes cambios que impone la covid en la forma de actuar y de comportarnos por las medidas de prevención. “E importante que o Parlamento funcione a pleno rendemento e canto antes”, apunta sobre este asunto.

Una posición que comparte el que fuera número uno del PSdeG por la provincia de A Coruña el 12-J, Pablo Arangüena, quien confía en que el coronavirus “no condicione excesivamente”. Reconoce, aso sí, que habrá que implementar medidas de distanciamiento o acudir con mascarilla. Aún así, “esperemos que dentro de lo posible se permita una actividad fluida y normal”, sostiene.

Sobre la reducción de grupos que estarán representados en el hemiciclo autonómico, después de que el rupturismo se quedase fuera tras el paso por las urnas, los tres diputados creen que el debate puede ganar en “agilidad y fluidez”, aunque en palabras de Arangüena la parte “neagtiva” es que “se perderá” riqueza al contar con menos voces. .

Para Pedro Puy, hay dos factores: “un que e evidente, polo feito de que na práctica parlamentaria todos os grupos teñen aproximadamente a mesma capacidade de iniciativa e prácticamente os mesmos tempos para falar, é o feito de que que haxa menos grupos favorece o diálogo, porque hai menos interlocutores e pódese no seu momento pensarse ter certa capacidade para incrementar a posibilidade de falar ou alongar os debates, esto é una cuestión muy mecánica”, expone

“Pero o que si é cierto –prosigue Puy– e que no pasado, e esto é algo propio de todos os movemientos populistas según estamos a comprobar noutros países e incluso desde o eido académico, comenzouse a advertir o risco de que, unha vez entran no debate político ordinario, non é tanto problema o que eles din, senón que os partidos que están ameazados pola perda de votos cara estos grupos populistas poden caer na tentación de tamén polarizarse ou imitar o seu discurso”.

Teniendo en cuenta que la Cámara gallega volverá a tener a las fuerzas tradicionales, el portavoz del PPdeG indica que “se supón que cada unha vai ter certa capacidade para centrarse no que sempre defende sen interferencias máis extremas”.

“Tamén e certo –puntualiza– que a segunda forza política (en referencia al Bloque) dende o punto de vista de fondo ideolóxico ten propostas que son bastante extremas ou radicais e, polo tanto, eso o que agoira é, primeiro, que vai a ser máis repousado o debate, non exento de propostas nas que vai ser difícil que haxa acordo, porque é unha forza política que está situada no eido económico e institucional nun lugar lonxano ao que é o consenso prevalente na sociedad gallega, pero en definitiva será un Parlamento que recupere certa capacidade de diálogo e de actuación conxunta se todos actuamos coa responsabilidade que se nos esixe.

Por su parte, después de una larga travesía por el desierto tras la irrupción de la nueva política y la escisión de algunas organizaciones que componían el BNG, los “históricos resultados” del 12-J devuelven a los nacionalistas al liderazgo de la oposición. “Unha responsabilidade engadida”, argumenta Olaia Rodil, quien garantiza que “imos estar á altura”.

Tras vaticinar que el descenso en el número de grupos puede conllevar un debate “máis áxil”, considera que pasar de 6 escaños a 19 otorgará a los suyos “máis capacidade de impulso” que van a aprovechar en un momento muy complejo tanto a nivel económico como social.