El ‘crac’ de las criptomonedas golpea a una Galicia en récord de depósitos

A lo largo de los dos últimos años, con el aumento de la vida digital y las posibilidades de inversión en activos digitales, se pasó en Galicia primero de unas decenas, después a varios cientos y ahora miles de inversores en criptomonedas. Un proceso que corrió parejo al continuo incremento del ahorro depositado en los bancos, que en la comunidad inició el presente ejercicio en máximos históricos, según el Banco de España, con 75.795 millones de euros. Un 13,4 % más que antes de la pandemia y muy, muy por encima de los 46.693 millones concedidos en créditos en la comunidad.

Un ahorro en máximos que hoy apenas renta nada y resulta improductivo, sobre todo porque 63.009 millones se mantienen en cuentas a la vista, y 8.653 a plazo. Al mismo tiempo, la actual crisis y vaivenes de cotizaciones de las híperespeculativas criptomonedas, como el Bitcoin, Ethereum o Luna, han atrapado a inversores y ahorradores gallegos, aunque también han sido muchos los que en los últimos días se han lucrado, y mucho, gracias a la montaña rusa en la cotización de estas monedas digitales.

Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF) confirmó a este periódico que “mucha gente tiene criptomonedas”, y que, rizando el rizo, “me he encontrado con autónomos a los que le han pagado con criptomonedas”. Más allá de lo que pudieran sufrir por la volatilidad de las mismas, ante la pregunta sobre de dónde las sacaron le respondían que “se las dio una empresa a la que le hicieron un trabajo”.

Y ahí suele empezar un nuevo problema: no se les hizo factura por ello. “Y ahora yo les pregunto: si te viene un inspector de Hacienda y te dice de dónde sacaste las criptomonedas, qué le dices? ¿Lo mismo que me contestaste a mí? ¿Y el IVA? ¿Cómo lo ingresaste? Pero eso lleva IVA, me dicen... ¿Perdona? Claro. Si es una contraprestación por servicio prestado es factura con IVA”, apunta. Son múltiples casos, no sólo uno.

Es cómo pagar en negro, pero con criptomonedas. “Por eso asesorando a esta gente les hemos dicho que eso no está bien, es un grave problema. En el ámbito de los autónomos y de los profesionales se ha abierto un mercado, entre comillas, sumergido, un mercado negro, y algunos de ellos no son conscientes de que cometen un delito”.

Apunta Amoedo que “nadie te regala unas criptomonedas, si te las dieron es porque hiciste algo para ellos. Y hay mucha gente implicada”. En positivo cree que “es cierto que de un tiempo para acá se está sensibilizando la gente, y esperemos que siga tomando conciencia y sepan dónde se están metiendo”.

En una reciente colaboración para ‘Ejecutivos’, el presidente de AEPF señalaba que “la educación financiera sobre los criptoactivos es aún precaria”, ahora que incluso múltiples afectados denunciaron al Defensor del Pueblo la pérdida de su ahorro e inversiones en criptomonedas.

Además de recordar que el ahorro o inversión debe planificarse siempre, recuerda Amoedo que los criptoactivos “son una tipología de producto muy arriesgados” por su complejidad y al sufrir fluctuaciones extremas; hay toneladas de información engañosa, fraudes, riesgo de ciberataques y hasta manipulación del mercado; y ausencia de protección, pues al no estar regulados por la UE, sólo queda acudir a la Justicia.