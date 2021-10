El Debate del Estado de la Autonomía concluye con más bronca que pactos

Olalla Rodil articuló su discurso alrededor de la situación que atraviesa la juventud, que “é futuro, pero tamén presente”, y se preguntó si se está construyendo un país con más oportunidades que hace una década y cuáles eran sus expectativas.

La viceportavoz parlamentaria del Bloque lamentó que “a xeración máis formada, a máis preparada, ten que esconder os títulos en vez de inflar os currículums. Os pais esforzándose e, agora, hai que escondelos para acceder a un posto de traballo”. En esta línea, comentó que la juventud “vive atravesada por dúas crises”, y se refirió “a xeración estafada, lle prometeron que o mundo se rendiría aos seus pés e atoparon unha ringleira do paro con máis xente que a do Ruta ou a do Maycar á hora punta”.

Lamentó que “a emigración xuvenil é un drama económico e social”, y criticó que Galicia tiene la peor tasa de emancipación de personas de entre 30 y 34 años.

Afeó que la Xunta asuma que “isto é o que hai, o máximo ao que se pode aspirar, un país que cada vez é máis pequeno en emprego, industria, emigración...”.

Sobre el Estatuto, indicó que se trataba de “un traxe estreito”, que ya lo era en su origen pero que se ha agravado la situación. Y se dirigió a los asientos de los miembros del Gobierno gallego para decir que “non se destruíron empregos por unha plaga bíblica, senón porque o goberno é incapaz de salvar nin unha soa das empresas en crise”.

Por eso, volvió a exponer todas las líneas de actuación que proponen los nacionalistas para “unha Galicia máis dona de si mesma, con máis peso político”, en la que se “blinden e reforcen os servizos públicos” y con “máis oportunidades”.

Y es que en este “abrente dun tempo novo está en xogo ver quen vai sacar tallada, se as maiorías sociais ou un puñado de empresas. No BNG cremos que debe ser o conxunto do país”. Y para eso, Rodil tiene claro que “non sirven as vellas receitas” sino que se debe dar una sacudida al rumbo de Galicia. Í. CAÍNZOS