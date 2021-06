El decreto del Estado dificulta el plan de rescate de la Xunta

El decreto del Estado que regula el nuevo plan de rescate puesto en marcha por la Xunta, dotado con 234,4 millones de euros, presenta “dificultades” que “hacen bastante compleja” la tramitación para los interesados. Un asunto que recibió las críticas de la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana.

La titular del departamento autonómico celebró este martes sesiones informativas, en el marco de una ronda de contactos sobre el plan, con gestores administrativos, graduados sociales, el Clúster de Turismo y el Foro pola Economía Social Galega. Una cita en la que apuntó, en declaraciones ante la prensa, que la Xunta trabaja para “simplificar lo máximo posible” la gestión de las ayudas, pero censura el requisito del Estado de que las empresas y autónomos tengan que tener “deudas pendientes”. Esto sumado a la cantidad de “información fiscal” que deben aportar los interesados, “dificulta mucho la tramitación”, añadió.

Al respecto, señaló que los dos primeros planes puestos en marcha por el Ejecutivo de San Caetano no exigían tener deudas, pues considera que supone penalizar a los que realizaron un mayor esfuerzo para estar al corriente de pagos. No obstante, compromete que el Gobierno gallego hará “interpretaciones amplias” para que se incluya como deuda la totalidad de préstamos que las empresas solicitaran durante la pandemia. En este sentido, reprocha que este nuevo plan de ayudas "no fue trasladado" por el Estado a las comunidades ni tratado en reuniones.

Con todo, Lorenzana avanzó que se prevé una “segunda vuelta” en caso de que no se agote la partida de ayudas, puesto que si no hay empresas que puedan justificar la deuda el dinero “volvería al Ministerio de Hacienda”. Los interesados pueden cursar solicitudes hasta el 14 de julio.

La conselleira, que destacó la labor de los gestores administrativos y graduados sociales para ayudar a las empresas en la gestión especializada de las solicitudes, explicó que la Xunta fijó un tope de 30.000 € por beneficiario, si bien el Estado permite ampliar ese límite hasta los 200.000. Así, si sobrase dinero, se ampliará la posibilidad de que cada uno reciba hasta 200.000 € en una segunda vuelta por orden de llegada.