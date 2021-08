“El Derecho Civil de Galicia actualmente responde mucho más al interés de la gente”

Si tuviesemos que destacar la trayectoria de Alicia Calaza, notaria actualmente en A Estrada (Pontevedra) no quedaría espacio para la entrevista. Licenciada (USC) y Doctora (UNED) en Derecho, ha publicado numerosos artículos y recibido premios. Con experiencia como docente, ponente e investigadora, también ha trabajado en notarías de Rianxo y Guitiriz.

Para quien no lo sepa... ¿En que consiste el trabajo de un notario?

En asesorar a las personas acerca de aquellos documentos que pretenden realizar, sean inter vivos (como por ejemplo compraventas, hipotecas, donaciones, pactos de mejora o pólizas de crédito) o mortis causa, que son los testamentos.

Y de ellos ¿Cuál es el que genera más demanda?

Yo estoy en la Estrada, que es una población bastante rural. Aquí hay mucha concentración parcelaria y lo que hago aquí son particiones de herencia. También se hacen bastantes pólizas. Y los testamentos, se hacen muchísimos.

¿Los notarios gallegos son diferentes a los del resto de España? ¿Se regulan por algún protocolo específico o realizan algún otro procedimiento distinto?

Nosotros tenemos la Ley de Derecho Civil de Galicia, que dispone un régimen de legítimas distinto al del resto de España. Aquí es una cuarta parte, mientras que en el resto de España son dos terceras partes y esto es muy interesante. También hay muchas especialidades que nos vienen muy bien porque facilitan el trabajo. Nuestro código, el Derecho Civil de Galicia, actualmente es mucho más avanzado en ese régimen que el del sistema común. Responde mucho más al interés de la gente.

¿Cuándo hacer un testamento?

El testamento es recomendable hacerlo siempre por una razón, porque tú dices lo que quieres que suceda: cómo se reparten los bienes tras tu muerte. Si no haces actual la ley, que es la que marca las legítimas.

Además, evitas conflicto. Lo aconsejo desde bien pronto y sobre todo no esperar a la última hora. Debe hacerse cuando eres libre.

A veces llaman cuando la persona ya está encamada, enferma, que por supuesto que se hacen los testamentos si esta tiene capacidad, pero a lo mejor no es el momento adecuado.

¿Y cuántos puede hacer una persona? ¿Existe algún límite?

No hay ningún limite, pero varía muchísimo del estado civil de la persona. Es curioso, los solteros cambian bastante de testamento. Yo he tenido el caso hasta de una persona realizó 10 testamentos.

¿De qué depende su precio?

Un testamento simple sale en 38 euros, que es lo que se gasta en el supermercado. Después varía, dependiendo de los folios que te lleves. Por ejemplo, si la persona tiene muchísimas fincas. En Galicia la propiedad es muy dispersa, si tu eso lo vas describiendo te va a llevar más papel, pero suele exceder de los 50 euros.

Entre ancianos, sobre todo los casados ¿Qué es lo mejor?

El dinero aconsejo mucho que se lo dejen el uno al otro porque es lo que más se necesita. Cuando fallece tu marido o tu mujer, y a lo mejor eres mayor, lo que necesitas es el dinero para coger una persona que te atienda en casa u otros gastos.

Bajaron increíblemente estos documentos emitidos en toda España, concretamente en abril. ¿Cómo incidió la pandemia del COVID en las notarías?

Nosotros tuvimos un protocolo de estricta seguridad y solo podíamos autorizar los documentos que se entendían urgentes. Y eran urgentes, por ejemplo, las pólizas para financiación para evitar que la economía se paralizase.

¿Cómo respondió la gente?

La gente estaba preocupada y nos llamaba mucho por teléfono. Lo que sí puedo destacar es que a muchas personas se les enseñó a hacer el testamento ológrafo, que puede hacer cualquiera en casa y no exige la intervención notarial. En ocasiones facilitábamos las minutas y la gente lo hacia en su domicilio. Lo que ocurre con ese documento es que si la persona sobrevive a la pandemia pues ya no surte efecto.

Las sucesiones en Galicia con los actuales impuestos ¿A quien favorecen más?

A nivel de recaudación aquí en Galicia tenemos los pactos de mejora y de apartamiento que tienen muchísimos beneficios fiscales, hasta una cuantía muy elevada no se paga impuesto. Entonces, en ese sentido, la gente sale mucho más favorecida. A consecuencia de esto, se están haciendo en la comunidad más herencias en vida.

Por su experiencia, ¿los gallegos testamos más a favor de la Iglesia o de entidades sin ánimo de lucro?

Más en favor de organizaciones no gubernamentales. De todas maneras es raro, suelen ser personas que no tiene hijos, solteros, célibes o sacerdotes, pero no hay muchos casos. Se dejan a hijos y parejas.