El día en que Arousa se hartó y Vioque dejó de ser don Pablo

Cuenta la leyenda que José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, jugaba a ser una especie de Pablo Escobar a la gallega. Fariña alimentó esa imagen con la inestimable ayuda de una foto (la del cambadés sentado en la Casa do Concello cuando se homenajeaba al equipo del pueblo) que alguno de sus amigos (uno en concreto) le recomendó que no se hiciera. Pero nada más lejos de la realidad. Poco más les unía... quizás solo la fariña con la que ambos se enriquecieron, el apoyo a sus hombres en los momentos difíciles y el equipo de fútbol que presidieron... pero con distintas intenciones; el colombiano para ganar notoriedad social, el arousano para levantar un club que languidecía y en el que no triunfó. Nada más. Sito nunca buscó la comparación ni quiso que se le equiparara con un hombre del que poco sabía.

Pero en la comarca sí que existió un auténtico émulo de Escobar. Y hasta compartían el mismo nombre: Pablo, de apellidos Vioque Izquierdo. El abogado cacereño que aterrizó en Galicia pronto se dio cuenta de que con el tráfico de drogas se podía ganar mucho más dinero y poder. De lo primero lo recibía a manos llenas de los más que generosos clientes que tenía: los principales capos del narcotráfico en las rías. De Luis Falcón a Marcial Dorado; los charlines y Oubiña; Manolo Carballo y hasta Vicente Otero.

Sobre lo segundo, el poder manejar una comarca a su antojo (siempre con la vista puesta en ampliar fronteras), fue consciente de que todo pasaba por pervertir los incipientes poderes públicos en la época en la que se transitaba del régimen dictatorial al democrático.

Todos los hombres fuertes del contrabando acabaron, en algún momento, en el bufete de este tipo listo que no dudaba en traspasar todas las líneas rojas de la ética en su beneficio. Pero a Vioque lo que le gustaba era el poder y aprendió que desde la secretaría de la Cámara de Comercio de Vilagarcía se podían hacer milagros. Y vaya si los hizo: se convirtió en el hombre más poderoso de la comarca con la intención de extender sus tentáculos por Galicia (ver perfil en la página siguiente).

Puso y quitó alcaldes, nombró presidentes y cargos en la Cámara y manejaba a su antojo las incipientes asociaciones empresariales. Fexdega (la primera feria de Galicia en los años 70-80) era su finca particular y por su despacho pasaban cargos públicos y empresarios en busca de consejos... a cambio de mordidas.

Pero en 1995, hace 25 años, todo lo que tocaba Pablo Vioque olía mal. Tanto que el entonces presidente del ente cameral vilagarciano, José Vilas Villanueva, acudió a hablar con el único hombre que podía frenar aquella desfeita. Visitó a Manuel Fraga con amplia documentación sobre los manejos del, en teoría, empleado de la organización que presidía. El cacereño se enteró y , con todo el poder en su manos, lo cesó. Vilas se despidió con un alegato en el que reclamaba a sus compañeros (temerosos de Vioque) que pusieran fin a sus desmanes.

El sacrificio no fue en vano y en los primeros días de junio el pleno de la Corporación de Vilagarcía se sacudió el temor (y terror) que suscitaba el abogado y pidió que se le reprobara y le apartaran del puesto. Pablo se parapetó y lanzó su artillería contra todo el mundo: sacó trapos sucios, lanzó insinuaciones y hasta protagonizó una campaña para lavar su imagen en la que se presentaba como la víctima: “Sacrificaría mi puesto si con eso se garan- tizase la salvación de la entidad”, aseguró en una rueda de prensa en la que llegó a afirmar que “en este país, el poder judicial es el único digno de respeto”. Lo decía él, que se pasó la vida intentando corromperlo.

Entre los asistentes de aquella comparecencia en Vilagarcía, junto a los periodistas, jaleándolo estaban personas que después fueron condenadas por tráfico de drogas que habían acudido “como honrados empresarios a testimoniar nuestro respeto a don Pablo”. Al estilo Escobar.

Pero la suerte estaba echada. Fraga había decidido intervenir la Cámara de Comercio y el 4 de julio la Consellería de Industria, del que era titular Antonio Couceiro, nombra una gestora y separa al secretario general del cargo. Tres personas de signadas por la Dirección General de Comercio (Gerardo Sánchez, subdirector general de Comercio y Filomena Casal y Antonio Landesa, secretarios en las cámaras de Santiago y Vigo), tres representantes del Concello de Vilagarcía (uno del PSdeG, otro del PP y el tercero del Bloque) mas el presidente (Manuel Barreiro) y otros dos miembros del organismo cameral arousano, se pone al frente pero, era muy claro, los técnicos de la consellería llegaban con una misión: revisar todas las decisiones tomadas por Vioque.

Solo 48 horas tardaron en detectaran las graves irregularidades que se habían cometido y que confluían en una dirección: allí no se hacía nada sin el consentimiento de Pablo Vioque, amo y señor de la institución hasta el extremo de que en el Comité Ejecutivo había incluido a personas “que no ejercían actividad comercial, industrial o naviera para ser electores de la Cámara”.

El secretario general tenía hombres de paja para gobernar a su antojo, hacer y deshacer lo que le venía en gana y amenazar cuando se necesitaba. Por supuesto, las cuentas eran un escándalo y llevaban tres ejercicios sin presentarse.

Como a la Xunta solo le competía investigar las anomalías administrativas, es el 6 de julio cuando el conselleiro Antonio Couceiro, anuncia que el expediente será trasladado a la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades penales. Llegados a este punto, era el 14 de julio, la gestora suspende y abre expediente de expulsión a Pablo Vioque.

Lo que se fue conociendo, EL CORREO GALLEGO jugó un papel importante, era tan obsceno que Manuel Fraga gritó en su despacho un ¡¡¡basta!!!! que resonó en Arousa y supuso el principio del fin letrado. No era “una guerra de dossieres internos en el PP” como aseguró el narcoabogado... era una bocanada de aire fresco a la que se sumó toda la comarca. Que empezó a respirar aliviada: Vioque ya no era don Pablo. Se había convertido en un apestado... que tuvo que irse de Galicia. Y en ese momento empezó su declive.