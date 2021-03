El efecto dominó de Suez podría acabar en Galicia

El riesgo que supone para la economía mundial el “colapso” del tráfico marítimo en el canal de Suez, como consecuencia del aparatoso accidente del buque Ever Given, podría “tocar de refilón” a Galicia. Todo dependerá del tiempo que se tarde en desencallar el navío que actualmente obstruye una de las puertas más relevantes del comercio mundial. Por ahora, el impacto del siniestro no ha atracado en la comunidad.

Desde Reganosa, empresa especializada en el transporte y regasificación de gas natural, ubicada en Mugardos, evidencian que la parálisis del acceso localizado en Egipto no les supone una “afectación directa”, pues el gas que reciben proviene de Rusia, Estados Unidos y Nigeria. “Son barcos que no atraviesan en su ruta hacia nuestra terminal el canal de Suez”, explican fuentes de la compañía gallega, resaltando que toman rumbos diferentes pero conectados por el Océano Atlántico.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. “Afección directa no tenemos. ¿Qué podríamos tener? Si se prolongase muchísimo en el tiempo, pero esto ya es especular, podría producirse un efecto dominó”, comentan igualmente, aun señalando que “eso pasa en toda la economía” y ahora no es posible “contrastarlo”.

Partiendo de dicha hipótesis, esta amenaza indirecta, dependería fundamentalmente de “las semanas que durase el bloqueo, si es total o parcial y si el mercado mundial se quedase desabastecido o no”. En este punto, lógicamente, podrían reorientarse las embarcaciones, provocando que las naves que deberían llegar con gas natural licuado (GNL) se fuesen a las plantas damnificadas frontalmente, es decir, aquellas del Mediterráneo especialmente.

¿Cuántas semanas tienen que pasar para eso? Desde Reganosa no saben especificarlo, pues no es una “situación que afortunadamente se haya dado antes”. En este sentido, recalcan que tendría que producirse un corte global del canal de Suez, pasar un tiempo, y darse “ese corrimiento”. “Nosotros tenemos garantizado, porque nuestros barcos no usan ninguna de esas rutas, un suministro normal como en cualquier otro mes del año”, subrayan.

También por A Coruña, en la Autoridad Portuaria herculina, prosigue la calma. “De momento no consta que esté afectando”, dicen fuentes del ente, explicando que “la mayor parte del petróleo crudo que importa la refinería (se refiere a Repsol) viene de México con lo cual no afecta”. Además, añaden, que “el mercado asiático no es nuestro mercado más fuerte” ya que “hay más movimiento con Europa y América”.

En esta línea, la planta que mantiene la petroquímica española a las afueras de la urbe coruñesa está en una cuenta atlántica, proviniendo también sus exportaciones de Nigeria o Libia: una ventaja competitiva que les permite esquivar la amenaza que supone el bloqueo.

Por otro lado, fuentes del sector petrolífero nacional resaltan que el tráfico de crudo no se verá trastocado porque “en paralelo al canal de Suez hay un oleoducto” y “los barcos pueden descargar en un extremo, transportarlo y volverlo a cargar”.

“No ocurre del mismo modo con otro tipo de tráfico, vehículos, contenedores, bienes de todo tipo, porque al no ser líquidos, al no tener la posibilidad de transporte alternativo, realmente tienen que dar una vuelta por todo África”, mantienen.

Un ejemplo sería la factoría Stellantis Vigo, que antes del bloqueo del canal ha planteado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que duraría 60 días y afectaría a 3.749 trabajadores, ante la falta de microchips. Así pues, este nuevo inconveniente podría prolongar aun más la pesadilla.

Ante esta situación, desde la Fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) reconocen que el impacto del cierre del paso de Egipto “depende de cada empresa” pero hasta el momento no disponen de información para cuantificar si las compañías agrupadas en este colectivo se verán afectadas (o no) y en qué medida (de ser así).

Mientras tanto, en la ciudad olívica, fuentes de la Autoridad Portuaria destacan que el cierre claro que perjudicará, aún no sabiendo exactamente cuan grave será. “Está claro que afectar nos afectará, por el retraso que este incidente provocará en el tránsito de los buques, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, pero, por el momento, no disponemos de previsiones al respecto. Dependerá de si se soluciona en unos días o si, por el contrario, se mantiene en el tiempo”, aseguran.

Ante tal expectación, volviendo al norte, desde la empresa Terminales marítimos de Galicia (A Coruña) remarcan que ahora no se están siendo afectados. “Conforme pasen los días no se sabe, pero ahora mismo no”, apuntan fuentes de la compañía, destacando que todo depende de “las mercancías que se reciban en cada lugar” y en consecuencia de si dichos productos “tienen que transitar por el canal de Suez”.

“En este momento nosotros no tenemos ningún contratiempo, ni vamos a tenerlo, porque ninguna de las cosas que tenemos que realizar vienen de allí directamente”, dicen asimismo, manifestando que “indirectamente no se sabe ese alcance, es imposible cuantificarlo. Pero no nosotros, nadie a nivel mundial”.