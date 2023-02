El embajador de Portugal en España pide “que todo esté listo” para la alta velocidad con Galicia en 2030

El embajador de Portugal en España, João Mira-Gomes, subraya que lo que su país pide al Gobierno central es “que todo esté listo” para que se materialice la conexión de alta velocidad con Galicia en el horizonte de 2030.

“La demanda es que todo esté listo en 2030, porque nos gustaría muchísimo tener la conexión con España”, ha resaltado, en declaraciones a Europa Press antes de participar en un almuerzo-coloquio con empresarios en Santiago.

Después de reunirse con el presidente gallego, Alfonso Rueda, João Mira-Gomes ha resaltado que “se habla mucho de la conexión con Vigo, pero Vigo es solamente un punto de entrada en España”. “Nosotros queremos tener la conexión con Galicia en su conjunto”, ha recalcado.

De ahí que enfatice en que a Portugal le “gustaría que todo estuviese listo en 2030”. En cualquier caso, advierte: “Como dicen los anglosajones, hace falta dos para bailar. We need two for tango. Por eso tenemos que encontrarnos en la frontera en esa fecha”, ha resuelto.

ACTO CON EMPRESARIOS

En el acto, organizado por la confederación de empresarios de Galicia (CEG) y con la asistencia del vicepresidente primeiro de la Xunta, Francisco Conde, el embajador de Portugal en España se ha referido al marco de relaciones entre ambos países y a la “cooperación estratégica” en áreas como el automóvil, el litio y “toda la cuestión de las infraestructuras como el ferrocarril”.

Además, ha señalado que es preciso “mirar mucho a Europa” y determinar “cómo” es posible que España y Portugal aporten “más” de una manera “conjunta”.

LO QUE PIDE LA PATRONAL

Por su parte, la CEG urge la conexión ferroviaria Vigo-Oporto. “Esperamos que España priorice un servicio adecuado al eje atlántico, al igual que lo ha hecho ya Portugal”, avisa.

Al respecto, el presidente de la patronal gallega, Juan Vieites, incide en que hay que tener en cuenta que más de 14.000 trabajadores y 48.500 vehículos cruzan cada día la frontera entre Galicia y Norte de Portugal y añade: “Es necesario dar respuesta adecuada a esta realidad”.

Otro aspecto estratégico abordado en el encuentro ha sido el energético, según apunta la propia CEG. “La importancia de potenciar las oportunidades entre Portugal y España indica que tenemos la capacidad de ser un punto de entrada de energía y ser proveedores de energías renovables para Europa, y para ello, debemos tener conexiones e infraestructuras potentes”, llama la atención.

LA REUNIÓN CON RUEDA

Precisamente, en la reunión con el titular de la Xunta, ambos incidieron en la “necesidad de seguir trabajando” para alcanzar las infraestructuras pendientes entre España y Portugal a través de Galicia, señala el Gobierno gallego en una nota de prensa.

En este sentido, Rueda agradeció al Ejecutivo luso a través de su embajador su “apuesta decidida” por la conexión ferroviaria de Portugal con Galicia.

Asimismo, trasladó la “voluntad de Galicia” por mantener los lazos de hermandad “a favor del progreso de la ciudadanía” a los dos lados del Miño.

Presidente gallego y embajador portugués, según el comunicado, coincidieron en “los buenos rendimientos alcanzados por las relaciones fluidas y constantes entre el norte de Portugal y Galicia a través de la Eurorregión”.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.