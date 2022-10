El exalcalde de Muras asegura en el juicio por prevaricación que es inocente

Muras. El exalcalde de Muras, el popular Isaam Algnam Azzam, se proclamó “inocente” de un supuesto delito de prevaricación por el que se le juzgaba en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, y por el que la fiscalía pide para él 15 años de inhabilitación.

Según el escrito de la acusación pública, el exalcalde suscribió decenas de contratos laborales temporales entre 2012 y 2015, sin seguir los procedimientos reglados, “con pleno conocimiento y voluntad de que actuaba al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasionaba un resultado materialmente injusto con su comportamiento”.

Antes de entrar en sala, Algnam aseguró ir "tranquilísimo" y reiteró que es "inocente", argumentando que había servido a "Muras durante 26 años como médico y 24 como alcalde". También cargó contra el BNG, el partido del actual alcalde, del que dijo que "se creen que Galicia es solo para los gallegos y no puede vivir nadie más que los gallegos, y la historia y las circunstancias han deshecho el pensamiento de estos soldaditos del señor". No duda que detrás de esta denuncia hay "motivaciones políticas, al doscientos por ciento". "Que estén tranquilos", aseguró, "que yo no me vuelvo a presentar más".