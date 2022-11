El exjefe de Seguridad de Renfe dice que no debía existir la llamada al maquinista

El ex jefe de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, afirmó que el interventor “debería haberse abstenido de llamar por ese motivo al maquinista” del tren Alvia accidentado en julio de 2013 en Angrois .

“La llamada del interventor jamás debería haberse producido”, sentenció, en su declaración este martes en la décimo quinta jornada del juicio por el siniestro, en el que se procesa al maquinista Francisco Garzón y al homólogo de Lanchares en Adif, Andrés Cortabitarte, quien decidió acudir a la sesión tras haberse ausentado en el proceso desde que prestó declaración a principios de octubre.

Precisamente este martes, un grupo de afectados y familiares de víctimas de la tragedia han vuelto a la Cidade da Cultura para reclamar justicia y que se sepa “toda la verdad”.

Según el testimonio de Lanchares, en calidad de perito-testigo, la llamada del interventor, que preguntaba a Garzón por la llegada a la estación de Pontedeume para que se bajase una familia con niños, “lo lógico era derivarla al centro de gestión de Renfe”.

Así lo aseguró durante el interrogatorio de la abogada del Estado, que representa al administrador de infraestructuras ferroviarias.

En cualquier caso, manifestó que la oficina de factor humano de Renfe estudió la posibilidad de que se produjese un despiste por hablar por teléfono pero “fue una sorpresa” el tiempo en el que Garzón circuló desubicado y convirtió el riesgo en “inaceptable”.

Con anterioridad, en su comparecencia, Lanchares reveló que Renfe propuso en 2008 la instalación de balizas en saltos de velocidad como los de la curva de A Grandeira, donde había que pasar de 200 a 80 kilómetros por hora.

Sobre este extremo se refirió también más adelante, por ejemplo durante el interrogatorio del abogado de QBE, la aseguradora de Renfe. “”En el año 2008 se planteó un cambio que no se aceptó”, dijo el ex jefe de seguridad de Renfe.

A este letrado le confirmó que a Adif le constaba que para la operadora esos saltos de velocidad suponían “un riesgo” a partir del accidente de Medina del Campo, cinco años antes del descarrilamiento en Angrois.

“¿A qué departamento se lo comunicó?”, le interrogó, a lo que respondió que no lo sabe porque no lo hizo él, sino “el técnico investigador de accidentes”. “¿Hubo alguna respuesta?”, prosiguió, a lo que el testigo contestó tajante que “no”.

La solución que proponía Renfe, la instalación de una baliza, suponía “una conducta activa por parte del maquinista”, y Lanchares estima que “seguramente” debía haberse instalado unos 1.500-1.800 metros “antes del inicio” de la limitación de la velocidad a 80 kilómetros por hora.

El abogado que defiende a Andrés Cortabitarte intervino después e hizo hincapié en los más de 300 puntos que Adif identificó después del siniestro de Angrois similares a esta curva, donde, ya pasada la tragedia, se ubicaron balizas.

“¿Se puso de manifiesto por parte de maquinistas, interventores... alguna dificultad (antes del accidente)?”, le interrogó. “No, no me consta, en principio no me consta”, fue la respuesta.

Por su parte, la defensa de Francisco Garzón evidenció que el cuadro de velocidades máximas con el que actuó Renfe establecía que el ‘ERTMS’ llegaba hasta el kilómetro 85, cuando en la vía 1 (en la que se produjo el descarrilamiento) llegaba hasta el kilómetro 80.

También hizo alusión al accidente de Puertollano y al del metro de Valencia (con 40 muertos), ante lo que Lanchares precisó que la catalogación del siniestro como “catastrófico se conoce después” de la tragedia y no antes.

un responsable de las empresas de ERTMS: los riesgos exportados a Adif deben ser gestionados” El primero en declarar en la mañana de ayer fue Manuel Ramos, responsable de seguridad de Thales, empresa integrante de la UTE que suministró el ‘ERTMS’ para la línea Ourense-Santiago, quien reiteró que un riesgo exportado “debe considerarse como un riesgo que debe ser gestionado”.

A preguntas de las partes, dijo no recordar si el riesgo de exceso de velocidad en el punto del siniestro estaba “exportado a un destino concreto o simplemente exportado”.

En cualquier caso, subrayó que “en las siguientes fases debe considerarse como un riesgo que debe ser gestionado”. La UTE se encargaba del dossier de seguridad de la línea por encargo de Adif.

Precisando ante el fiscal que lleva 10 años fuera del mundo ferroviario, este técnico indicó que en la línea Ourense-Santiago “la UTE tomó un rol un poquito más relevante” que en anteriores obras.

Por lo demás, apuntó a reuniones con Ineco, el evaluador independiente que analizó su dossier de seguridad, y recordó que hubo un “retranqueo” por el cual finalmente el proyecto de la línea fue cambiado y el sistema ‘ERTMS’ no cubrió la vía hasta la estación de Santiago.

Por su parte, recalcó que un accidente es una concatenación de “distintos fallos”. “Un fallo único siempre debe haber algo que solventa o corrige la situación o minora el posible riesgo”, sostuvo. “Siempre debe haber un sistema o algo, un proceso, que regule cómo actuar en caso de que ocurra esta situación”, incidió.

Después de él compareció Francisco Abadía, quien ha limitado su función en la UTE a “vigilar el proceso administrativo” en cuestiones como los plazos. “Hacía un seguimiento de los porcentajes de cumplimiento de documentación que se iba entregando a Ineco”, expuso.

En ese sentido, explicó que se dedicó “más a control económico y avance de obra que a estas cosas” relacionadas con la seguridad e indicó que la modificación del proyecto supuso una reducción de los costes del 16 %.