El futuro fabril de España se liga al de Alcoa en el Congreso

La situación de los 633 trabajadores de la fábrica de aluminio y los 510 operarios de la planta de alúmina de Alcoa en San Cibrao, en Cervo, A Mariña lucense, fue protagonista en el Congreso, en la sesión en la que comparecía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar los pormenores del fondo de recuperación europeo que, dotado con 140.000 millones de euros entre créditos y ayudas, debe contribuir a atajar la crisis de la covid-19.

La cuestión salía a relucir, como no, a través de Nestor Rego, diputado del BNG que tras calificar de “rescate” dicho plan, incidió en que se podrían emplear estos recursos “para intervenir y nacionalizar empresas estratégicas y en crisis y salvar puestos de trabajo”, tras lo que ha pedido al Ejecutivo central que “recuerde Alcoa San Cibrao” y “a toda una comarca que sigue clamando por que ‘as cubas non se paran’ y ‘Alcoa non se pecha’”.

Sánchez se defendía alegando que el Ejecutivo “en absoluto” se desentiende de factoría lucense, sino que está negociando con la compañía, y pedía la colaboración de la Xunta, a la que apelaba para “remar todos juntos y defender esta empresa y esta industria”. Cabe recordar que la compañía aceptó prorrogar hasta el próximo 4 de agosto el período de consultas del ERE de despido colectivo que extinguiría 534 puestos de trabajo y supondría, de facto, el adiós a la única fábrica de aluminio primario que queda en España.

En el hemiciclo también el líder del PP, Pablo Casado, instaba a utilizar bien los fondos y adelantaba algunos proyectos que pedirán las autonomías gobernadas por el PP: Galicia recursos e iniciativas para garantizar el porvenir de la planta de Alcoa y de su empleo, así como para la reconversión de la central de carbón de As Pontes; en Andalucía hará hincapié en el corredor mediterráneo; Murcia pedirá el plan agua y mejorar el Mar Menor; Madrid demandará un hospital de pandemias; Castilla y León exigirá apostar por la PAC; y Ceuta reclamará mejor conexión con la península.

Calma tensa en A Mariña. En la planta lucense sigue la huelga, y en la jornada del miércoles tocaba participar, a través de videoconferencia, en la reunión del comité europeo de Alcoa, desde donde transmitieron todo su apoyo a una plantilla de San Cibrao que prepara para este viernes su próximo y siempre original acto reivindicativo, en esta ocasión con una protesta nocturna en la Praza do Obradoiro de Santiago, “xuntanza familiar” que coincide con el fin de fiestas del Apóstol.

La movilización tendrá lugar entre las 22.30 y las 00.00 horas y en ella los empleados, ataviados con su ropa de trabajo y luces, tratarán de iluminar su futuro guardando la distancia de seguridad y llevar mascarilla como medidas de seguridad.