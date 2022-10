El ghanés superviviente del Pitanxo agradece tener nacionalidad española

El marinero ghanés Samuel Kwesi Koufie, uno de los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió en aguas de Terranova el pasado 15 de febrero, agradeció este sábado públicamente que el Gobierno le haya concedido la nacionalidad española, así como las muestras de cariño, simpatía y ánimo.

“Quiero especialmente agradecer al Gobierno de España y a todos los departamentos que participaron en la tramitación del expediente de nacionalidad, la agilidad a la hora de resolverlo y la empatía mostrada así conmigo y mi familia tras la tragedia en la que perdí a 21 amigos que siempre llevaré en el recuerdo y en el corazón”, ha escrito en una carta remitida a la prensa.

En la misma, aplaude al Gobierno de España el buen trato recibido por el embajador y la representación diplomática de España en San Juan de Terranova, en Canadá, además de por su diligencia y rapidez al traer “de vuelta” a sus compañeros y a él de regreso a España.

“Estoy muy agradecido por que el Gobierno hubiese permitido que mis padres españoles, a quienes quiero como si fuesen de mi sangre, Samuel y Ramona, pudiesen esperarme en el aeropuerto de Santiago el día de mi llegada, junto con mi amigo Julio. Fue para mí muy importante poder verlos y abrazarlos en ese momento. También agradezco al presidente de España, Pedro Sánchez, por la deferencia y tacto mostrados al darme la bienvenida personalmente aquel día en el aeropuerto”, suscribe.

Además, ha querido mostrar públicamente su gratitud por la rapidez y discreción con la que, entiende, se llevó a buen término la tramitación de la resolución del Consejo de Ministros que ahora le ha convertido en español, ciudadanía que le “enraíza entre aquellos que aquí me han abierto las puertas de su hogar y me tratan como a un hijo suyo y a quienes quiero como mis padres”. “Nunca más me sentiré extraño en España. Este es ahora mi país”, confiesa.

También menciona a los reyes por su trato durante las dos ocasiones en las que estuvo con ellos junto con las familias de sus compañeros en Marín, así como alude al que entonces era el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo; al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, “y a tantas y tantas personas que no puedo enumerar porque no tendría espacio suficiente para hacerlo. Gracias a todos”.

Por último, se dirige este ghanés brevemente a las familias de los compañeros y amigos que perdió aquel día de febrero.

“Se acercan fechas que para todos, para vosotros y para mí, serán muy tristes. Quiero que sepáis que yo y los míos no os olvidamos”.

El trámite de otorgar la nacionalidad a Kwesi se ha formalizado a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y fue aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el martes, según publicó al día siguiente el Boletín Oficial del Estado.

La concesión de la nacionalidad española a Samuel Kwesi Koufie, que se ha formalizado tras su publicación en el BOE, se ha aprobado “en atención a las circunstancias excepcionales” que concurren en su persona.

De esta forma, se concede a Samuel la nacionalidad española “por carta de naturaleza”, una forma de adquisición de la nacionalidad que tiene carácter graciable y que otorga discrecionalmente el Gobierno mediante real decreto.

su declaración El marinero ghanés fue, junto con el patrón del buque, Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial, uno de los tres marineros del naufragio del Villa de Pitanxo, en el que fallecieron 21 personas.

Su declaración se ha revelado como un elemento clave en la investigación que, con motivo de la catástrofe marítima, están llevando a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) y la Audiencia Nacional.

El relato de Samuel Kwesi Koufie difiere notablemente de lo que han aportado los otros dos supervivientes, responsabilizando al patrón de haber desoído las advertencias del resto de la tripulación por el riesgo que estaban corriendo por faenar en pleno temporal.

Aseguró que, en ningún momento, dio orden a los marineros de ponerse los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban cuando fueron rescatados; y denunció haber recibido presiones por parte de la armadora para respaldar la versión oficial del naufragio.