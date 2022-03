El Gobierno descarta ya el rescate de los fallecidos del ‘Villa de Pitanxo’

Treinta y siete días después del naufragio del Villa de Pitanxo en aguas canadienses, las familias de las víctimas recibieron ayer la triste noticia de que nada se va a hacer ya para intentar recuperar los cuerpos de los marineros desaparecidos. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, les comunicó que el rescate “no es posible” y que el Ejecutivo descarta bajar al barco hundido. Un varapalo para las familias, que acusan al Gobierno de “falta de voluntad” y de dejarlos “tirados” tras la tragedia.

En una reunión en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, Miñones intentó convencerles de que el Ejecutivo ha buscado alternativas, pero que ni el reflote del buque, ni enviar buzos al pecio, ni entrar en el barco con un robot no tripulado es “posible”. En una reunión anterior, a finales de febrero, el delegado ya había anticipado a las familias que con los medios propios del Estado no era posible acceder al barco. Desde entonces, los esfuerzos se han centrado, explicó ayer, en buscar y analizar en un informe otras opciones para el rescate en el sector privado.

Sin embargo, ese documento recoge que “no es posible” rescatar los cuerpos del pecio, debido a una serie de “condicionantes” como la situación del mismo, ya que el barco está a unos mil metros de profundidad tras hundirse el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá) –con nueve fallecidos, 12 desaparecidos y tres supervivientes–.

En el encuentro con las familias también estuvieron ayer, entre otros, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba; el director general de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena, y el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, informó Europa Press. Este último, aseguró que es “inviable” recuperar los cuerpos, por lo que no se llevarán a cabo otras acciones, ya que el objetivo último no se puede realizar. En su evaluación, los técnicos explican que las condiciones del mar en la zona y la profundidad imposibilitan el rescate de los cadáveres. Según él, la única opción sería un reflotamiendo del pecio, pero a esa profundidad “no es factible”.

Preguntado por la posibilidad de enviar una cámara al interior del barco para comprobar si allí dentro hay algún cuerpo, Núñez aseguró que “no se puede acceder al barco” debido a las características del buque pesquero y un buzo no puede bajar a tanta profundidad. “Se ha descartado por condiciones principalmente técnicas. No hemos dado a las familias traslado de condiciones económicas porque lo que nos lleva a esta conclusión es que técnicamente no es viable”, precisó Núñez, que añadió que desconoce precedentes similares.

“Hemos mirado todas las alternativas posibles”, añadió Miñones, insistiendo en que enviar un robot al barco “como tanto piden las familias”, no garantiza el poder recuperar los cuerpos, que es el “objetivo final”. “Una vez que tenemos las garantías de que el rescate de los cuerpos no es posible, se lo trasladamos a las familias. Entendemos el dolor, la frustración”, agregó el delegado del Gobierno en Galicia, dando por finalizado el rescate.

La noticia se produjo ayer solo un día después de que Fiscalía considerase que no compete a la Audiencia Nacional, sino al juzgado de Marín, investigar las causas del naufragio del Villa de Pitanxo.