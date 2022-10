El Gobierno estudia un sistema fiscal progresivo para los peajes en autovías

Galicia es, con diferencia, la comunidad de España con más kilómetros sujetos al pago de peajes. Cuenta con 273 kilómetros de pago en vías de titularidad estatal y 85 autonómicas y se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar en otros 587 de autovías del Estado, que pueden llegar a mil si la Xunta se sumase a la misma iniciativa de gravar el uso de sus autovías.

A pesar de que por el momento hay dudas de su implantación, desde el Ministerio de Transportes han argumentado que tendría que dejar de ser gratuito el uso de las carreteras de alta capacidad. Lo basan en dos razones: contar con una vía de financiación extra para que el mantenimiento de las carreteras no dependa solo de los presupuestos del Estado, y que los peajes retraigan el uso del vehículo en favor de criterios medioambientales.

Por su parte, transportistas y sociedades automovilísticas valoran que los peajes en las autovías llenarán las vías secundarias de tráfico aumentando la inseguridad vial y reducirán la competitividad de los territorios más alejados de los principales mercados.

En un principio se hablaba de que la medida llegaría como muy tarde en 2024, en los últimos días se dio a conocer que el Gobierno no ha incluido ninguna referencia a la introducción del sistema de peajes en autovías comprometido con Bruselas para su puesta en marcha en 2024 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, a la espera de consensuar el mejor modelo con los transportistas y el resto de administraciones públicas.

Sobre el asunto hay ahora novedades. La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, planteó la posibilidad de crear un sistema progresivo, en el que se tenga en cuenta la capacidad económica de cada usuario, de cara a la implementación de los peajes en todas las autovías del país.

Durante su participación en una comisión del Congreso de los Diputados para explicar los Presupuestos Generales del Estado de 2023, Pardo de Vera admitió que el actual modelo de financiación de carreteras es “insostenible”. Los datos apuntan a un déficit de 9.000 millones de euros.

“Es un modelo insostenible. Si hubiese un pacto, que lo tendría que haber más allá de los tiempos políticos, este tema estaría solucionado, pero todos los gobiernos le dando una patada hacia delante y no han hecho nada. Esto es no moverse para que nadie salga en la foto y salgan las garras, pero yo no concibo el Congreso como una selva”, dijo.

en el transporte público Posteriormente, explicó que su departamento hubiese preferido diseñar la gratuidad del transporte público, que ya se aplica desde septiembre a los Cercanías y Media Distancia, desde un punto de vista de progresividad fiscal, ya que hay viajeros recurrentes de tren que pueden permitirse pagarse el billete y otros que no.

Sin embargo, la especial coyuntura ha provocado que esta decisión se haya tenido que tomar de forma rápida y hacer gratuitos los viajes de forma generalizada, sin tener en cuenta la renta de cada persona. Pardo de Vera ha vinculado esta progresividad a la implementación de los peajes de las autovías diciendo que “hay que tomar estas medidas desde un punto de vista progresivo”.

En cualquier caso, insistió en que se presentará un modelo cuando haya un consenso político sobre un tema que cree se debe abordar “con criterios de vertebración territorial, igualdad y seguridad”.

En los PGE del próximo año, la secretaria de Estado recordó que se destinarán cerca de 2.700 millones de euros a mantener y ampliar la red de carreteras del Estado, casi un 9 % más que hace un año, con especial énfasis en la conservación de las carreteras.

“Tenemos la obligación de planificar un sistema que permita la financiación del sistema y que no decaiga en función de los ciclos políticos y económicos y permita cubrir los costes de mantenimiento, integrar las externalidades negativas del transporte por carretera y modernizar toda la red y su explotación hacia un futuro eléctrico”, concluyó.