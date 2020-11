El gobierno local coruñés escenifica la pugna entre los bandos del PSdeG

Santiago. El vicesecretario general del PSdeG y diputado autonómico, Pablo Arangüena, reclamó ayer públicamente tras haberlo hecho por escrito a los miembros de del gobierno herculino encabeza por Inés Rey que abonen a la formación las deudas contraídas en los últimos tiempos.

En línea con lo expuesto en Twitter por el secretario de Acción Electoral, Martín seco, aunque sin entrar en detalles de las cantidades, Arangüena, desvela que desde junio de 2019 hasta noviembre del presente 2020 la agrupación local careció de convenio con el grupo municipal y durante ese tiempo quienes se sientan en María Pita no aportaron partida económica alguna al PSdeG.

El número dos del PSdeG afea ese comportamiento tanto a la regidora como a los concejales ya que así están “incumprindo as obrigas que regulamentariamente lles corresponden”.

Aclara que de esa situación es conocedor el partido del puño y la rosa tanto a nivel gallego como estatal y que por ese motivo hubo contactos tanto escritos como telefónicos en las últimas semana para advertir a la alcaldesa de sus acciones.

Según Arangüena, Inés Rey dijo que cesaría a la secretaria local si no “transixía en deixar sin cobro as cotas endebedada” y en “reducir o nivel de aportacións establecido polo federal”. Además, detalla qyue puso como condición “acceder as claves das redes do partido”.

Arangüena, instó de nuevo a la alcaldesa, portavoz municipal y concejales que hagan frente a las aportaciones. ecg