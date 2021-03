El Gobierno no permitirá que la Xunta entregue en Meirás las Medallas Pardo Bazán

8m El Gobierno responderá negativamente a la solicitud de la Xunta de utilizar los jardines del Pazo de Meirás para entregar las Medallas Emilia Pardo Bazán porque “no se encuentran en condiciones adecuadas para la celebración de actos”, informan fuentes del Ejecutivo.

La Xunta quería entregar estas medallas en el pazo, ubicado en Sada por su “simbolismo y la vinculación” con la escritora que da nombre a los premios -fue ella la que mandó construir el inmueble-, que reconocen la labor de mujeres y entidades que trabajan por la igualdad. “No es posible”, añaden las fuentes acerca de la petición de la Xunta, que distinguirá el próximo 8 de marzo con estas medallas a Megumi Shiozawa (a título póstumo), a la Federación de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro) y a la Asociación Rede Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo.

Esta decisión venía precvedida por una nota en la que la Iniciativa Galega pola Memoria denunciaba unha nova “utilización retorta” por parte de la Xunta del feminismo y de la figura de Emilia Pardo Bazán para tratar de que el Pazo de Meirás sea, en su opinión, inaugurado con un acto “totalmente alleo á memoria histórica”, una propuesta que tacha de “burla”. Respecto a ello, la Iniciativa Galega pola Memoria señala que este acto sería “o primeiro en celebrarse neste ben de interese cultural desde que a xustiza recoñeceu a propiedade ao Estado”. “O feito de que non se escolla inauguralo cun recoñecemento ás vítimas do franquismo e á propia loita en contra da impunidade e o esquecemento é unha burla á memoria”, señala.

El colectivo considera que esta “burla adquire maior gravidade no seu intento de escondela nun acto de recoñecemento á imprescindible loita para a igualdade que leva a cabo o feminismo” al que la Iniciativa Galega pola Memoria asegura apoyar “sen fisuras”. La plataforma, que engloba a asociaciones de memoria de todo el país alerta do “intento do Goberno Feijóo por facer en Meirás o mesmo que se fixo coa illa de San Simón”.. ECG