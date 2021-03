El Gobierno se abre a que las CCAA repartan el fondo de 11.000 millones

El Gobierno da un paso adelante en relación a cómo se gestionará el fondo de rescate anunciado a finales de febrero por Pedro Sánchez y abre la puerta a que sean las comunidades las que distribuyan los 11.000 millones destinados a la hostelería, el comercio o el turismo. “A nadie debería molestar si acordamos una política y decidimos que se gestione con la participación de las comunidades pues es lo normal y, a veces, de los propios ayuntamientos en algunos casos", afirmó ayer el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

Este paquete de apoyos debería haberse aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, pero finalmente encalló por las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos y su luz verde se prevé para mañana en una reunión extraordinaria del Ejecutivo. “Las comunidades autónomas podrían gestionar tranquilamente” el fondo de ayudas públicas y si esto se acordara, “no debería molestar a nadie”, recalcó Iceta en RNE, tras ser preguntado sobre la polémica que gira en torno a esta cuestión .

El ministro, eso sí, reconoció que, en este caso, tiene “una visión que quizá no coincide con otros muchos” y “que es que las comunidades son Estado y los municipios son Estado”. En esta línea, recordó que en el tema de los fondos europeos el Gobierno está intentando promover “que una buena parte” se gestionen con participación directa de municipios y autonomías porque se entiende que conocen mejor su territorio y, por lo tanto, pueden garantizar el buen fin de los fondos. Iceta concluyó que al Gobierno le preocupa que el fondo llegue a empresas viables. “Imagínese que usted ayuda a una empresa y ese dinero solo sirve para pagar las indemnizaciones de despido de los trabajadores”, ejemplificó.

Por el momento, fuentes de la Xunta, que se encargarían de canalizar el dinero, consultadas por www.elcorreogallego.es aseguraron no tener aún constancia de esta posibilidad “hasta que se apruebe el viernes en el Consejo de Ministros” e insistieron en lo dicho a EL CORREO GALLEGO este martes: “El Gobierno central sigue sumido en la improvisación tras anunciar ese plan para salir al rescate de las empresas que, lejos de concretarse, se encuentra enmarañado por las diferencias entre los socios y entre los propios ministerios de Sánchez”. Reconocieron, no obstante, que no habría problema alguno para acelerar la entrega del dinero a las empresas recordando que los rescates puestos en marcha a nivel autonómico sería “una buena base para implementar el plan estatal”.

“Que no quede en manos de la banca”. Al mismo tiempo, la organización de autónomos UPTA pide que el fondo “no quede en manos de la banca”, advirtiendo de que este sólo será efectivo si se reparte en función de la pérdida interanual de facturación. “Las ayudas directas deben dirigirse fundamentalmente a sufragar los gastos corrientes de cada una de las actividades y no simplemente a establecer un programa de quitas bancarias que, sin duda, estarían más encaminadas a solventar las cuentas de las entidades de crédito que a resolver la falta de liquidez inmediata en la economía real de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas”, sostienen desde UPTA.