El Gobierno se reúne con Galicia y otras tres CCAA para lograr que “ningún ganadero se sienta dañado”

este jueves. La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) reunirá este jueves a los responsables técnicos de las comunidades autónomas con más lobos (Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias) para “aclarar y orientar” cómo llevar a cabo las medidas de prevención y no tener que aplicar “medidas excepcionales” para el control del lobo. Así lo aseguró su máxima responsable, María Jesús Rodríguez de Sancho, quien ayer indicó que el objetivo de su departamento es “garantizar la convivencia” entre el lobo y las personas y manifestó que lo que no se quiere “es que ningún ganadero se sienta dañado”.

En una visita que hizo a los agentes de la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales que trabajan desde Ruente, Rodríguez de Sancho dijo a los medios, aún sin hablar de capturas de ejemplares, que habrá que actuar sobre el lobo “cuando se necesite”, insistiendo en que “lo primero es la prevención” para la especie.

Respecto a la reunión de este jueves, en la que estarán presentes representantes de la comunidad gallega, la directora general de Biodiversidad explicó que se presentará el documento de la Comisión Europea que recoge “cómo se tienen que aplicar esas excepciones” y el borrador que ha preparado el Ministerio con los criterios y las decisiones para “actuar sobre la especie cuando se necesite”.

En este sentido, apuntó que Bruselas y la orden que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial (Lespre) hablan de “intentar que no se produzca daño” sobre el animal y que “hay que agotar” todas las medidas preventivas.

No obstante, reconoció que en el caso de que no se pueden aplicar las medidas preventivas “habrá que adoptar otras que son excepcionales como el control”. “Hay que intentar que no se produzca ese daño”, dijo la directora general. r. p.