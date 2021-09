El Gobierno tomará medidas legales por el vaciado masivo de embalses

El Gobierno actuará, adoptará medidas legales y lo hará de forma “inmediata” contra las empresas hidroeléctricas por “malas prácticas” en el vaciado de cuatro embalses de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

Así lo expresó la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una entrevista concedida al programa La Última Hora de TVE. Calviño afirmó que tienen la intención de “utilizar instrumentos legales para poner fin a esa mala praxis”.

En este sentido, recalcó que no permitirán un uso “inadecuado de las concesiones públicas” y que prioricen sus intereses económicos poniendo en riesgo el medioambiente”.

Sobre el incontenible avance del precio de la energía, señaló que “ese aumento se ha acelerado muchísimo y los precios que estamos teniendo los preveíamos para 2030”.

Tal y como había prometido Pedro Sánchez, indicó que trabajan para que “se pague aproximadamente” lo mismo que en 2018, y señaló que trabajan para que este crecimiento del precio no llegue a los bolsillos de los ciudadanos ni a las cuentas de las empresas españolas.

Además, en la entrevista, la ministra descartó la creación de una empresa pública de energía, una petición de Unidas Podemos, y argumentó que “no responde a las necesidades” y que “la evolución de los precios en los mercados mayoristas no dependen de que una empresa sea pública o privada”.

GONZALO CABALLERO SEÑALA A FEIJÓO. En clave gallega, la polémica por el vaciado de los cuatro embalses no afloja y se mantienen los reproches cruzados entre la oposición y la Xunta.

Así, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, acusó a Feijóo de mentir, le instó a que diese explicaciones y pidiese disculpas públicas, y afirmó que se trata de una situación “grave”.

El líder de los socialistas gallegos comentó que “ao longo dos últimos días evidenciouse que Feijóo non dixo a verdade, que enganou aos galegos”. Caballero se refirió a los correos que, supuestamente, la Xunta habría recibido por parte de las empresas hidroeléctricas advirtiendo de su intención de proceder al vaciado de los pantanos.

El pasado jueves, el presidente gallegó negó en rueda de prensa tener constancia de ningún aviso. Según Gonzalo Caballero, en los días posteriores se evidenció que “tiña coñecemento do vaciado dos encoros e non tomou medidas” para evitarlo.

Además, en opinión del jefe de filas progresista, el hecho de que “agora anuncien medidas de rectificación do que non fixeron” implica reconocer el error.

“Feijóo non dixo a verdade porque sinalou que descoñecía que se ían baleirar. Nin el dixo a verdade nin a Consellería tomou medidas”, prosiguió, antes de ironizar: “Parece que se deron conta de que estaban informados e de que podían tomar medidas”.

Caballero considera que “Feijóo debe unha desculpa e unha explicación pola falta de xestión” y tildó de “grave” que “o presidente dixera que non tiña coñecemento cando si o tiña, que dixera que non ten mecanismos e que teña que facelo tarde, mal e arrastro”. “Se é necesario terá que facer responsable á Consellería, que parece que está fora de xogo”, sentenció.

EPISODIO CONFUSO. El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, habló de “un episodio certamente confuso e negativo”, y quiso separar las certezas de aquellas cuestiones que no tiene tan claras.

Así, señaló que “hai un feito”, que es que el vaciado has ta niveles que no son acordes con lo que debería se ha dado en cuatro embalses de una Confederación que depende del Gobierno central. “Nos que depende da Xunta non se produxo”, declaró.

Además, indicó que este vaciado había coincidido con un aumento de precios excesivo de la energía. Y recordó que “a Xunta ten abertos expedientes ás empresas concesionarias e a Confederación porque non teñen cumplida a normativa autonómica”.

Con estas tres evidencias, Puy entiende que le corresponde a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil “explicar que pasou, que fallou”, y reclamó una aclaración “para que non volva ocurrir”.

El conservador insistió en las “certezas” y repitió que solamente se habían vaciado embalses de Miño-Sil. Y puso en duda la comunicación en la que se avisaba a la Xunta de la intención de vaciarlos. “Hai incertezas con esa comunicación, non sei como se produxo. O que sabemos é que non hai autorización para que se produza ese baleirado”, señaló Puy. “Non só hai que comunicalo, hai que ter autorización”, zanjó.

Comentó que “o principal responsable deses encoros é o Estado. Se non poden coa súa xestión, hai unha solicitude feita para a súa transferencia”.

En términos similares se expresó el presidente gallego. Núñez Feijóo reconoció que le gustaría que la cuenca dependiese de la comunidad, y que el vaciado de los embalses ha sido “un disparate medioambiental”, un vaciado “incorrecto” que no cumple con la normativa.