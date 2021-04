El gran cosmos del campo gallego

El minifundismo es la ley del campo en Galicia. Una comunidad cuya extensión no llega al 6 % del territorio nacional y que, sin embargo, es la que más parcelas catastrales concentra de toda España. Otro dato: uno de cada cinco propietarios está en Galicia. Un 20 % del total del país para una comunidad de 2,7 millones de habitantes. El 5,8 % de conjunto del estado.

En total, hay 1,6 millones de titulares catastrales en Galicia. Seis de cada diez gallegos lo son. Pero apenas 1,5 de cada diez residen en el rural menos poblado. Un claro indicador de que la población se agrupa en los grandes núcleos urbanos y en las cabeceras de comarcas, y que cada vez son más los que huyen del rural.

El problema de la Galicia vaciada. La comunidad está salpicada por pequeñas aldeas y minúsculos núcleos en los que viven cuatro o cinco personas. Casas abandonadas que son la imagen de la cruda realidad del campo gallego. Abandonado a su suerte y sin servicios, lo que ha motivado a los jóvenes a buscar alternativas en otros lugares. Es una cuestión de supervivencia.

“Hai falta de atractivo para agricultores e outro tipo de persoas que queren emprender no rural”. Habla Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias. Señala el “desmantelamiento” de los servicios públicos, en educación, sanidad y atención a mayores fundamentalmente. También está la brecha digital y la falta de de conectividad. “Vivir no rural é aceptar ser cidadáns de segunda”, sentencia.

La mayor parte de los propietarios se jubilará en los próximos diez años, según las informaciones que maneja su sindicato. Y es difícil asegurar el relevo generacional y evitar el abandono. Los jóvenes no quieren vivir en lugares en los que no tienen servicios y con malas condiciones.

La consecuencia salta a la vista. Cada vez hay más parcelas sin dueños. Abandonadas o en mal estado. Unos terrenos que resultan peligrosos, porque la falta de mantenimiento incrementa el riesgo de incendios, pone en peligro los ecosistemas, y dificulta la rentabilidad de los territorios colindantes.

También hay terrenos en manos de la Sareb. El denominado “banco malo” cuenta con 431 activos en Galicia valorados en 19,6 millones de euros. Más de la mitad están en la provincia de Ourense (223), mientras que los más valiosos están en la de A Coruña (un centenar, por valor de 7,9 millones).

RENTABILIDAD. Los agricultores y ganaderos se sienten cada vez más “estrangulados”. Apuntan al problema de los precios. Se los imponen, tienen escasa capacidad para negociar, al tiempo que los productores de pienso o los proveedores de gasoil encarecen sus bienes. “Galicia ten os prezos do leite máis baixos de España, que ten os máis baixos de Europa. Iso é un plus de peligrosidade”, apunta García.

En Galicia hay 76.400 explotaciones. Es la tercera comunidad con un menor tamaño medio de España, apenas 8,35 hectáreas por explotación. Y, sin embargo, el sector ganadero vacuno tiene gran importancia. Las explotaciones lácteas facturan unos 800 millones de euros al año. En 2020 se alcanzaron los 2,9 millones de toneladas. La producción de leche es uno de los sostenes del sector agroganadero en Galicia. Agricultura y pesca aportan el 4,8 % del PIB de la comunidad.

MINIFUNDISMO. “A pequena produción familiar ten moito futuro e hai que reivindicalo”, explica Mar Pérez Fra, profesora de Economía Agraria de la USC. El minifundismo en Galicia existe desde hace muchos años. “Ven dado polo tipo de agricultura tradicional, o que facía que a parcelación fose perfectamente lóxica”. El problema está en lo que vino después y en cómo se gestionó.

La mecanización del campo y la integración mercantil provocaron la reducción de los ocupados y el cierre de las explotaciones. A diferencia de lo que sucedió en otros lugares, en Galicia no se transfirieron. Lo atribuye a una “ausencia de política de ordenación do territorio”.

RETOS. Para el futuro, según la profesora, “hai que conseguir unha xestión do territorio que permita usos diversos”. Cree que se tiene que buscar un uso “que permita fixar poboación, e que ese modelo sexa compatible coa xestión do territorio”.

Hay datos que acompañan a sus reflexiones. Aunque seis de cada diez gallegos son propietarios, solamente 1,5 de cada diez residen en el rural menos poblado. “Hai unha ruptura entre residir no rural, dedicarse á agricultura, e ser propietario”. Afirma que “hai moitos concellos nos que o número de propietarios multiplica por cinco ou por seis o número de residentes”. Esto supone que las decisiones del campo las tomen personas que no viven en él, pero “a poboación que vive ahí é a que padece os efectos”.

Por eso, remarca que “a propiedade non da un dereito absoluto” y agrega: “Ser propietario non te habilita a poder dedicala a facer o que queiras”. Insiste en la necesidad de “ordear e racionalizar os usos”. Y pone como ejemplo lo que sucede en Francia: “Si eres propietario dunha parcela de uso agrario, sabes que é de uso agrario hoxe, hai dez anos, e que o seguirá sendo. Aquí pode ter usos totalmente distintos, e iso sube o prezo”. Los propietarios “continuan aspirando a vender como parcelas urbanizables”.

Para Roberto García, además de “combatir a lacra do abandono”, es capital darse prisa, “facer en tres ou catro anos o que habería que facer en 20”. No se le ocurre mejor momento, porque “hai unha oportunidade cos fondos de reconstrucción que non se pode deixar pasar”. Cree que hay que avanzar en la movilización de las tierras, en la “reconversión “ de los servicios y “facer un esforzo por mellorar e correxir o papel da muller”.

Muchos terrenos, millones de propietarios, un gran potencial y poca rentabilidad. Así se perfila el gran cosmos del campo gallego. Salvar el relevo generacional será uno de los retos más importantes de las administraciones si quieren evitar que el campo se muera y que el abandono del rural siga ganando terreno.