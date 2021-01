El gran descubrimiento del Dr. Isaac Baker Brown

Se han dado muchas definiciones de la medicina, unas en serio y otras en broma. Jardiel Poncela la definió como “el arte de acompañar al sepulcro con palabras griegas”. Bromas aparte, podríamos definirla como el arte, o el método de mantener la salud de las personas, curar sus enfermedades, cuando es posible, o al menos contribuir a paliar sus efectos. La medicina es la relación entre el médico y sus enfermos con el fin de diagnosticarlos y curarlos en muchos casos. Su práctica depende de la capacidad del médico, pero también de su intuición, a la que antes se denominaba “ojo clínico”. Es muy importante el modo en el que el médico aborda los sufrimientos del paciente, pues si no consigue que confíe en él, el éxito del tratamiento será a veces menor, porque intentará no cumplirlo. El médico ha de ganarse esa confianza transmitiendo al paciente una cierta empatía con su situación personal.

No hay medicina sin ciencias, sin muchas ciencias diferentes, desde las morfológicas -antes conocidas como anatomía sin más- a la fisiología y la bioquímica, la genética, la microbiología... Y no hay buena medicina sin aparatos que permitan realizar pruebas diagnósticas, mejorar las técnicas quirúrgicas, o también curar algunas enfermedades; ni sin fármacos. Pero la medicina es algo más que un complejísimo conglomerado de ciencias, porque es la integración de todas ellas en una práctica para lograr un fin. Y en ese plus la figura del médico es esencial.

Desde la antigua Grecia se pensó que la medicina tenía una ética específica, y que debía tener un control moral. De ese control se encargaron las corporaciones profesionales, de las que nacerían los colegios médicos. Además se reguló mediante leyes, que intentaron poner coto a los pecados capitales de los galenos. Son esos pecados: la avaricia, la soberbia, la vanidad y la lujuria.

Hay dos clases de medicina: la privada, que corre el peligro de convertirse en un descarnado negocio, pero que a veces puede ser más próxima y eficaz, y la pública que está al alcance de la mayoría, pero que corre el peligro de convertirse en otra rama de la burocracia. En la medicina pública la avaricia es menos relevante, pero la vanidad del prestigio profesional, la soberbia y el peligro del abuso de poder, más contra las mujeres que los hombres, pueden ser en ella los mayores peligros, cuando los médicos, más que atender enfermos, porque cobran lo mismo atiendan a los que atiendan, quieren ser grandes científicos reconocidos por sus descubrimientos.

Este fue el curioso caso del Dr. Isaac Baker Brown, cuyo curriculum era impresionante. Él mismo se presentaba así en 1866: cirujano jefe del Hospital quirúrgico de Londres; exginecólogo y profesor de tocología y enfermedades de las mujeres y los niños en el Hospital de Saint Mary; cirujano del dispensario de Westbourn y el hospital de Paddington; presidente de la sociedad médica de Londres; miembro de la sociedad ginecológica de Londres; de la sociedad Harveiana; académico correspondiente de la Academia ginecológica de Berlín, de la sociedad de cirujanos del norte de Alemania, de la Academia de cirugía de Brooklyn, de la academia de medicina de Perth, de la academia de medicina de Bruselas, de la academia de fisiología de Milán, de la sociedad médica de Noruega... etc. La placa de su consulta debía ser enorme.

Pues bien, en el año 1866 publicó su gran descubrimiento en su libro: On the Curability of Ceratin Forms of Insanity, Epilepsy, Catalepsy, Hysteria in Females (Robert Hardwicke, London), en el que explica los extraordinarios beneficios que se derivan de la cliteroctomía, o excisión del “nervio púbico”.

Un médico actual se preguntaría qué tienen que ver la histeria (que incluye dispepsia y trastornos menstruales), la irritación espinal con acción refleja sobre el útero y los ovarios, con los consiguientes desplazamientos uterinos, amaurosis, hemiplejia, paraplejia, los trastornos epilépticos, la catalepsia, el retraso mental, la manía, todo ello seguido a veces por la muerte, tal y como los describe el Dr. Baker Brown. Pues lo único que tienen que ver entre sí estas “ciertas formas” de las patologías que describe es que son padecidas por mujeres. Y como nuestro doctor era cirujano creyó que un buen tratamiento quirúrgico debía ser la mejor solución a todos estos problemas.

Basándose en el trabajo del Dr. Brown-Séquard “Physiology and Pathology of Central Nervous System”, publicado en la prestigiosa revista The Lancet en 1858, concluyó nuestro avezado cirujano que la excesiva irritación del “nervio púbico” era la causa de todos estos trastornos, que no eran más que un proceso de agotamiento de la energía del sistema nervioso central. Así que, si se suprimía ese nervio causante de tantos y tan diversos trastornos, se podría ponerles fin. Ya antes el mismo Dr. Brown-Sequard había practicado la cauterización de ese famoso nervio. Pero al Dr. Baker-Brown ese procedimiento le parecía poco humanitario y por eso desarrolló esta técnica, nunca aplicada a niñas menores de diez años, eso sí, pero de gran utilidad en las chicas adolescentes y en algunas mujeres adultas con problemas matrimoniales.

Primero se anestesiaba a la paciente con cloroformo y se le cortaba el clítoris con un cuchillo o unas tijeras. Las tijeras eran casi siempre preferibles por su eficacia. Luego se tapaba la herida con una compresa de hilo y una almohadilla y se ponía un vendaje en T. Acabada la operación se introducía un grano de opio per rectum y se hacía guardar cama a la paciente bajo supervisión de una enfermera para evitar hemorragias, que en algunos casos fueron tan intensas que llegaron a ser fatales.

Los días siguientes se administraba un dieta sin ningún estimulante ni bebidas alcohólicas, intentando que la paciente estuviese tranquila y supervisada clínicamente. En un mes se producía la recuperación total, una vez extirpado el nervio causante del mal. Las pacientes comenzaban a comer bien y hacer sus necesidades sin problemas, pero se recomendaba que siguiesen vigiladas por amigos y parientes para evitar que volviese la irritación, para lo que era muy útil recetarle bromuro de potasio y belladona.

Veamos a algunas de las pacientes beneficiarias del innovador tratamiento. Es el caso de D.E. de 26 años, soltera y de profesión costurera. Trabajaba para las mejores familias de Yorkshire, pero empezó a fallar con sus encargos y eso le llevó a perder la clientela. Nada más verla al ingresar en el hospital, dice Baker-Brown: “su fisionomía me permitió diagnosticarla. Estaba muy débil, apenas comía, y siempre estaba enferma. Tenía muchos dolores tras las comidas, eructaba constantemente, estaba tan débil que apenas podía caminar por la habitación y se quejaba de un dolor ardiente y con gran debilidad en la parte inferior de la espalda. Su regla era muy irregular con mucha leucorrea y padecía estreñimiento, unido a su melancolía.” Fue operada, y aunque sufrió una hemorragia “profusa e incontrolable”, al fin se recuperó, y sobre todo, lo que es más importante, recobró su clientela entre las mejores familias.

Otro caso es el de S.S. de 33 años, casada y sin hijos, que sufría un constante dolor en el costado izquierdo de modo intermitente, pero que a veces le impedía caminar. Padecía de leucorrea, globus hystericus, y evitaba siempre la “relación marital”. El diagnóstico tampoco ofreció dudas, así que fue operada el 28 de febrero de 1861. tardó en recuperarse porque tuvo ictericia, pero en mayo fue dada de alta. En 1862 tuvo un aborto espontáneo de tres meses, pero en 1865 llegó feliz a visitar al Dr. Baker Brown acompañada de su bebé. “Fue el primer caso en el que la paciente, antes estéril, quedó embarazada al suprimir la causa de su enfermedad”. A lo largo de las 48 historias clínicas recogidas por nuestro protagonista podemos ver mujeres con retraso mental curadas gracias a la operación, y también suicidas fracasadas, histéricas, mujeres ansiosas o deprimidas, con sus alucinaciones, delirios, con sus ataques epilépticos, catalépticos, y lo que es muy curioso, con sus fisuras anales provocadas por la introducción de los dedos. Todas ellas se curaron gracias a la supresión de su nervio púbico, lo que vendría a demostrar que la cirugía, tras descubrir las causas profundas de las enfermedades, era capaz de resolver problemas psicológicos, sociales y morales.

No sabía el Dr. Baker Brown que muy pronto los antropólogos ingleses iban a descubrir en algunas partes del mundo musulmán y en el África Central cómo a las niñas se les extirpaba el “nervio púbico” con un cuchillo de pedernal dentro de los rituales de iniciación que, al suprimirles su parte masculina, las convertirían en mujeres casaderas y buenas esposas. Podríamos preguntarnos entonces: ¿es la civilización superior al salvajismo?