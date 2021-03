El Grupo Colmeiro estudiará el impacto del AVE a Ourense

El Grupo Colmeiro estudiará el impacto de la llegada del AVE a Ourense, así como las consecuencias de la posible conexión ferroviaria entre Lisboa, Oporto, Vigo y la ciudad de as Burgas, ahora apoyada por el Gobierno portugués. El trabajo está financiado por la Diputación de Ourense, que preside el popular Manuel Baltar, y el coordinador del grupo, Luis Caramés, acordó con él darle prioridad a este trabajo por su carácter estratégico. Este grupo de análisis y debate presentará además después del próximo verano los resultados de un trabajo sobre el nuevo papel de las ciudades medianas, tras la COVID, dada la tendencia a abandonar las urbes, sea para residir en el ámbito periurbano o para segundas residencias, considerando el nuevo papel del teletrabajo. Este estudio cuenta con el apoyo de la Fundación Belarmino Fernández Iglesias. Según el Grupo Colmeiro, la situación económica y sanitaria, así como el desarrollo del teletrabajo, han acelerado la tendencia más ‘cocooning’ de la sociedad, un cierto repliegue al domicilio. No se trata de un éxodo al rural, sino una preferencia mayor por la casa individual, sea para vivir o como segunda residencia. En este contexto, el declive secular de las ciudades medianas puede revertirse, para interpretar un nuevo papel en la ordenación del territorio. Todavía, según Colmeiro, no se conoce la intensidad de esta desconcentración urbana, pero la tendencia está ahí. El grupo de análisis y debate considera que probablemente se producirá un reequilibrio poblacional y de los servicios y, en ese escenario, las ciudades medias, las cabeceras de comarca, van a ver una cierta vuelta a su antiguo protagonismo.